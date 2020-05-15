Из-за коронавируса Nissan хочет отказаться от бренда Dutsun

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15 мая 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Automotive News Europe

фото: pixabay.com

Автоконцерн Nissan планирует снизить потери, возникшие из-за COVID-19. Компания рассматривает возможность отказа от одного из брендовых активов. Об этом сообщил Automotive News Europe.

Коронавирус стал причиной падения продаж автомобилей. По всему миру производители из-за этого несут убытки.

В компании Nissan рассматривают возможность снижения этих потерь. На рассмотрение совета директоров концерна выдвинуто предложение закрыть одну линию производства.

Кроме того, в компании рассмотрят возможность отказаться от бренда Dutsun. В России автомобили этой марки входят в категорию бюджетных.

Впрочем, проблемы у компании возникли уже давно. В прошлом году рассказывалось о планах уволить 10 тысяч сотрудников из-за финансовых потерь.