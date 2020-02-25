"КамАЗ" задумался о переходе на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

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25 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

"КамАЗ" издал приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели. С 20 апреля руководство завода дает себе возможность отправить рабочих на дополнительный выходной. Это делается для подстраховки.

Подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании на случай возможных перебоев в поставках комплектующих из Китая из-за эпидемии смертельного коронавируса.

"Подобные приказы традиционно издаются в сложные моменты и, как правило, аннулируются до исполнения", - говорится в сообщении. Уточняется, что на будущий март компания пока обеспечена комплектующими для автомобилей.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", специалисты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, людям какого возраста стоит больше остальных опасаться вероятности заражения коронавирусом.