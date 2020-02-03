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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Авто 13+

МВД представило новые комбинации кодов регионов для автономеров

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

МВД представило новые комбинации кодов регионов для автономеров
фото: соцсети

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Об этом сказано в проекте ведомственного приказа.

В России могут начать выдавать номера с кодами регионов, которые начитаются с цифр 2-6, 8 и 9, пишет "Коммерсантъ". Напомним, сейчас код российских регионов может начинаться только с цифры 1 или 7.

Таким образом, в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области - 666. Пояснительная записка к документу отсутствует, однако известно, что увеличение числа комбинаций связано с нехваткой номеров.

Ранее были названы регионы РФ с самыми доступными авто. Средняя цена на подержанное авто в России составила 412 000 рублей. Сведения привели аналитики "Авито Авто", подводя результаты ушедшего 2019 года.

АС

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