"Унитаз с гайками?": экс-ведущий Top Gear объяснил качество российского автопрома

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30 декабря 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Джеймс Мэй, фото: соцсети

Британский экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй сравнил автопром и заводы Toyota и Lada. Ироничное интервью о качестве и надежности продукции автопредприятий опубликовал Youtube-канал Joe.

Как ни парадоксально, но Мэй выявил определенную закономерность между качеством автомобилей и... состоянием туалетов на заводах, где ее выпускают, рассказав о своих впечатлениях после посещения предприятий.

Туалет на заводе Toyota, по его словам, отражает "высокую культуру производства". А вот на ЗИЛе или Lada туалеты "просто омерзительные, как результат, и машины не особенно качественно сделаны", заявил телеведущий.

В Японии, по мнению Джеймса, качество туалетов неоспоримо: подогрев, приятная музыка и даже забор анализов при необходимости - "волнительный опыт". Российские же "сортиры" не идут с ними ни в какое сравнение.



