Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты изучили объявления по продаже подержанных машин в разных регионах РФ. Как оказалось, разброс цен может достигать несколько сотен тысяч рублей, и в мегаполисах они не обязательно стоят дороже.

Наибольшее влияние на стоимость таких ТС влияет платежеспособность населения, средний возраст автопарка в регионе, а также представления местных автовладельцев о качестве, надежности и престижности марки.

Список регионов, где можно выгоднее всего продать авто возглавляет Сахалин с максимальной стоимостью перепродажи в 725,1 тысячи рублей. Второе занимает Москва и Подмосковье - чуть выше 700 тысяч рублей.

Дешевле всего автомобиль с пробегом обойдется в Курганской области (313,2 тыс. руб). На втором месте - Республика Алтай, со средним ценником в 313,4 тыс. руб., а замыкает тройку лидеров Новгородская область.