Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей
30 июня 2019, 14:19 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
В особом объяснении, пожалуй, не нуждаются только Great Wall и Brilliance. Great Wall означает сочетание «Великая стена», а Brilliance — блеск. Так они и переводятся с английского языка.
А вот, Haval — уже англицизм. Это искаженное сочетание «have all» или «есть все», тоже в переводе с английского. Бренд BYD расшифровывается какBuild Your Dream или построй свою мечту. FAW — тоже аббревиатура: First Automobile Works или первый производитель автомобилей.
Еще одна аббревиатура содержится в названии SAIC. Она составлена из первых букв производителя: Шанхайской индустриальной корпорации или Shanghai Automotive Industry Corporation.
А вот Geely, Chery и Lifan уже созвучны с китайскими фразами. Geely — похоже на китайское «сладкая жизнь», Chery — «особое благословение», а Lifan — «идти на всех парусах».