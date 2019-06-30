Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей

У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».

В особом объяснении, пожалуй, не нуждаются только Great Wall и Brilliance. Great Wall означает сочетание «Великая стена», а Brilliance — блеск. Так они и переводятся с английского языка.

А вот, Haval — уже англицизм. Это искаженное сочетание «have all» или «есть все», тоже в переводе с английского. Бренд BYD расшифровывается какBuild Your Dream или построй свою мечту. FAW — тоже аббревиатура: First Automobile Works или первый производитель автомобилей.

Еще одна аббревиатура содержится в названии SAIC. Она составлена из первых букв производителя: Шанхайской индустриальной корпорации или Shanghai Automotive Industry Corporation.

А вот Geely, Chery и Lifan уже созвучны с китайскими фразами. Geely — похоже на китайское «сладкая жизнь», Chery — «особое благословение», а Lifan — «идти на всех парусах».