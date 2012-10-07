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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Авто

Honda отзывает 268 тысяч кроссоверов CR-V из-за брака

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

Об отзыве 268 тысяч кроссоверов CR-V из-за опасности воспламенения выключателя дверного электрозамка со стороны водителя вследствие попадания на него дождевой воды в воскресенье объявила японская компания Honda.

Отзыву подлежат автомобили 2002-2006 годов выпуска. На данный момент известно, как минимум, о четырех случаях возгорания дверного электрозамка автомобилей Honda CR-V, однако ни одного случая ДТП или причинения вреда здоровью людей в результате этой неполадки выявлено не было, передает портал Новости Израиля.

ЛБ

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