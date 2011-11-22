На внутренней стороне ТТК образовалась многокилометровая пробка

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22 ноября 2011, 21:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве образовалась многокилометровая пробка на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). На магистрали зафиксирован затор общей длиной около 15 км.



ТТК стоит от проспекта Андропова и до проспекта Мира. На внешней стороне стоят участки на севере и юго-западе. Также в пробке встала более половины внутренней стороны Садового кольца, здесь наблюдается пробка от Земляного вала и до Триумфальной площади. Помимо этого, парализованы внешняя часть Бульварного кольца, Котельническая, Москворецкая, Кремлевская, Раушская, Софийская и Берсеневская набережные, передает Интерфакс.



Накануне в Москве столкнулись около 10 автомобилей. Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе станции "Славянский бульвар" в 23:20 по московскому времени. Предварительная причина - гололедица.



