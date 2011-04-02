Уже завтра россиянам станет в два раза проще перерегистрировать автомобиль

С 3 апреля при переоформлении автомобиля на нового собственника, проживающего с предыдущим в одном регионе, не потребуется дважды представлять транспортное средство на осмотр сотрудников ГАИ.

Это следует из приказа от 20 января 2011 года № 28 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России», опубликованного в «Российской газете».

Для перерегистрации в одном регионе, например, достаточно будет внести изменения в данные о новом собственнике в местном подразделении МРЭО. Даже номера сохраняются за машиной. Но если прежний владелец не может расстаться с номерами, он может написать заявление, номера останутся на 30 суток в ГИБДД в ожидании нового авто старого владельца.

Кроме того, осмотр машин будет также происходить по-новому: номера двигателя отныне с паспортом ТС сверять не будут, из регистрационных документов он вообще исчезнет.

Вводится также понятие «прекращение регистрации», что позволит избежать начисления налогов на лицо, продавшее машину по доверенности новому владельцу, так и не переоформившему покупку на себя по прошествии срока доверенности.