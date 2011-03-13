Из-за землетрясения в Японии закрываются автозаводы Toyota, Nissan и Honda

Сразу три крупнейших японских автопроизводителя - Toyota, Nissan Motor и Honda Motor - временно закрыли ряд своих заводов в Японии. С некоторых предприятий эвакуированы рабочие.



Toyota, приостановил работу двух предприятий - в префектурах Иватэ и Мияги. Рабочие заводов были эвакуированы, однако состояние самих предприятий пока неизвестно. Nissan Motor закрыл четыре завода. Руководство предприятий решено эвакуировать, однако рабочие пока оставлены на своих местах. Honda Motor, заявил о закрытии четырех своих заводов и исследовательского центра до 14 марта.