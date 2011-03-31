Прием заявок на первый российский гибрид "ё-мобиль" начнется в апреле 2011 года.

При заказе никакого авансового платежа не требуется, уточнил представитель компании "ё-АВТО" Дмитрий Ярота.

В тех регионах, откуда будет получено «значительное число заявок, в дальнейшем может быть налажена сборка машин.

По словам Яроты, сейчас компания отбирает поставщиков для "ё-мобилей": список производителей автокомпонентов будет сформирован к концу 2011 года, но уже в мае-июне пройдут первые тест-драйвы машины.

В декабре 2010 года компания "ё-АВТО" продемонстрировала первые прототипы гибридов в кузовах хэтчбек, трехдверный кроссовер и фургон. В феврале 2011 года также были опубликованы изображения пятидверного кроссовера.

Серийный автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из роторно-лопастного двигателя и генератора, производящего ток для зарядки суперконденсаторов, питающих электромоторы. На полном баке кроссовер и хэтчбек способны проехать без дозаправки около 1100 километров. Разгон до сотни у автомобиля займет 7-8 секунд, а максимальная скорость составит 120 километров в час.

Цены на "ё-мобиль" будут начинаться от 320 тысяч рублей, напоминает Лента.ру.