Российский производитель спортивных машин Marussia Motors приобретает большую часть пакета акций команды "Формулы 1" Virgin Racing, чтобы на ее базе создать российскую команду "Формулы-1".

Таким образом на стартовой решетке "Королевских гонок" сезона 2011 года появится российская команда Marussia Virgin Racing. Болид представят в январе – феврале в Лондоне, затем машину привезут в Москву.

Другие детали сделки не раскрываются.

Основным владельцем Marussia Motors является ООО "Е.М.М.", акционером которого является, в частности, автогонщик и актер Николай Фоменко.