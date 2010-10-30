«АвтоВАЗ» отзывает более 11 тысяч автомобилей для проверки тормозов

«АвтоВАЗ» отзывает 11,7 тысяч автомобилей Lada Kalina, Lada Priora и Lada 4x4 Lada для проверки тормозов - обнаружено отклонение в работе вакуумного усилителя тормозов.

Как передает "Русская Служба Новостей", дирекция по организации послепродажного обслуживания «АвтоВАЗа» уже разослала официальное предписание всем дилерам Lada.

Накануне совместное российско-американское предприятие «GM-АвтоВАЗ» также сообщило об отзыве почти 2 тысяч автомобилей Chevrolet Niva из-за возможного проявления дефекта вакуумного усилителя тормозов.