Грузовым машинам хотят запретить проезд по МКАД в дневное время

На рассмотрение правительства Москвы столичный департамент транспорта и связи города вынес проект об ограничении движения по Московской кольцевой автомобильной дороге большегрузных машин.

В зависимости от решения, которое примут по этому проекту, с января 2011 года грузовикам могут запретить проезд по МКАД в дневное время.

Если документ будет одобрен, уже с 15 января будущего года автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн будет запрещено передвигаться по МКАД с 7:00 до 22:00.