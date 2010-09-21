Toyota хочет построить в России второй завод

Президент компании Toyota Motor Такеши Исогая на совещании по развитию локализации производства автомобилей и автокомпонентов в России заявил, что компания намерена построить в России второй завод в дополнение к уже действующему заводу в Петербурге.

«Мы намерены усилить активность бизнеса в России, включая строительство второго завода», - цитирует РИА Новости Исогая.

Глава Toyota Motor также отметил, что компания хочет сконцентрировать свои усилия на российском рынке в основном в сегментах E и D классов.