Toyota хочет построить в России второй завод
21 сентября 2010, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент компании Toyota Motor Такеши Исогая на совещании по развитию локализации производства автомобилей и автокомпонентов в России заявил, что компания намерена построить в России второй завод в дополнение к уже действующему заводу в Петербурге.
«Мы намерены усилить активность бизнеса в России, включая строительство второго завода», - цитирует РИА Новости Исогая.
Глава Toyota Motor также отметил, что компания хочет сконцентрировать свои усилия на российском рынке в основном в сегментах E и D классов.