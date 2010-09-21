В 16% автомобильных аварий со смертельным исходом виноваты мобильные телефоны

Доля автомобильных аварий со смертельным исходом, спровоцированных использованием мобильного телефона, составила в США 16% в 2009 году, цитирует РИА Новости сообщение PCWorld ссылающегося на исследование Национальной администрации безопасности дорожного движения.

Стоить отметить, что в 2005 году только 10% всех фатальных происшествий на дороге были связаны с телефонами. При этом общее количество аварий в США уменьшается. Если в 2005 году было зафиксировано более 43 тысяч дорожных происшествий, то в 2009 году их число сократилось до почти 34 тысяч.

В США борьба с использованием водителями телефонов идет на государственном уровне - в 2009 году, например, президент Барак Обама объявил войну отправке SMS за рулем. За нарушение придется заплатить от 100 до 500 долларов в зависимости от того, в какой раз было совершено правонарушение.

В России действует запрет на разговоры по мобильному телефону за рулем без гарнитуры.