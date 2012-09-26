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В Арктике пора ждать «гостей» из НАТО

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

В Арктике пора ждать «гостей» из НАТО
nvo.ng.ru

Флагманский корабль Северного флота (СФ) тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Пётр Великий» недавно вышел из мелкого ремонта в доке. Затем, проверив все системы, 12 сентября он покинул базу в Североморске и направился по необычному для себя маршруту – на восток, по Северному морскому пути (СМП).

Дан приказ ему на не запад

В отличие от наших подводных лодок, регулярно совершавших переходы по Севморпути, советские и российские боевые надводные корабли в этом направлении ходили лишь изредка. Например, в 1983 г. такой поход совершил ТАРКР «Киров». Тогда корабль дошёл до северной оконечности Новой Земли, к кромке тяжёлых льдов.

Ходили в эти края и враги. Широко известен рейд нацистского тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер» в 1942 г. в Карское море. Вместе с несколькими подлодками он должен был уничтожать конвои на Севморпути. Однако, кроме потопления почти безоружного ледокольного парохода «Сибиряков» (который, однако, от боя не уклонился), расстрела полярной станции и ряда других «подвигов», ничего «Шеер» не добился. После попытки разгромить порт Диксон и полученного там отпора от парохода «Дежнев» и береговой батареи, «Шеер» сбежал. Немцы испугались сообщения от своей подлодки, что в Баренцевом море обнаружен линкор. Потом выяснилось, что за этот корабль был принят... сам «Шеер».

Но «Пётр Великий» забрался намного дальше «Шеера».

Скоростной пробег по Севморпути

«Пётр Великий» быстро «пробежал» всё Баренцево море, прошёл проливом Карские Ворота между Новой Землёй и островом Вайгач в Карское море. Его он пересёк также очень быстро и уже 17 сентября, всего через 5 суток после начала похода, вышел в море Лаптевых (через пролив Вилькицкого, между полуостровом Таймыр и архпелагом Северная Земля).

Скорость курьерская, иначе не скажешь. Крейсер атомный, дальность его плавания не зависит от скорости, на которой он идёт, как у обычных кораблей. Они вынуждены поддерживать так называемую скорость экономического хода. Правда, на полном ходу и «Пётр» постоянно идти не может – есть риск поломки механизмов. В походе крейсер шёл не один – его сопровождал морской спасатель «Алтай». Почти наверняка есть у «Петра» и подводный эскорт, но о нём, как обычно, не сообщают.

20 сентября поход омрачило неприятное происшествие. Один из имеющихся на борту крейсера вертолётов Ка-27 совершил жёсткую посадку на острове Котельный (Новосибирские острова). По официальной версии, это произошло во время тренировки по высадке десанта. Экипаж и десант морпехов не пострадали и были эвакуированы.

Пока неясно, куда направится флагман СФ далее. На момент написания материала крейсер находился в районе моря Лаптевых. У него есть вариант пройти СМП до конца, обогнуть Чукотку, помахав ручкой Аляске. А затем дойти до баз Тихоокеанского флота, продемонстрировав тем же японцам (да и американцам), как быстро Россия может усилить ТОФ мощнейшим боевым кораблём или отрядом. Причём без малейшей помощи ледоколов, что раньше было нереально.

Но, скорее всего, дальше Новосибирских островов наш «ракетный дредноут» не пойдет – вернется на базу.

«Пётр» один не ходит

Через неделю после выхода «Петра» из базы начались крупные учения Северного флота и арктической группировки войск. В море, не считая подлодок, вышло несколько десятков кораблей, катеров и вспомогательных судов, включая и авианосец «Адмирал Кузнецов» с авиагруппой. Участвуют в действиях и самолёты авиации ВМФ и Дальней авиации, а также силы 1-го командования ВВС и ПВО. Привлечена и 200-я мотострелковая бригада, та самая, которую первой переформируют в «лёгкую арктическую» (по сути, она всегда и была такой).

Причём часть эскадры с «Кузнецовым» занимается решением задач в привычном Баренцевом море, а вот другие корабли, включающая в себя большие противолодочные корабли «Адмирал Чабаненко» и «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль и суда обеспечения, выдвинулись в сторону Карского моря, на соединение с «Петром Великим». Группировки в 10 вымпелов в этом районе не было вообще никогда.

Аргумент льда

В последние годы в Арктике становится меньше льда. Скорее всего, это циклический процесс – грядут очередные тёплые десятилетия. Так было и ранее. В раннем Средневековье викинги заселили Гренландию и назвали её «зелёной землёй» – а сейчас там травы нет, один снег.

В этом году в Арктике льда даже меньше, чем в рекордном 2007‑м. К тому же сейчас месяцы ледяного минимума. Именно поэтому так легко и быстро перемещаются боевые корабли СФ. А раз в Арктику могут ходить наши надводные корабли, то стоит ждать и чужих.

Ждём гостей

Впрочем, авианосная группа противника к нам «в гости» вряд ли заявится – в Арктике часты шторма, да и условия таковы, что палубной авиацией особо не поработаешь. А вот отряды крейсеров и эсминцев ожидать вполне можно. Особенно – с ЗРК «Иджис», переоборудованные под несение противоракет SM-3. Появление в наших северных водах носителей этих противоракет пока не несёт угрозы нашим СЯС, но SM-3 совершенствуются, и угроза может появиться. Значит, возможную угрозу нужно учиться парировать уже сейчас – силами флота и авиации.

Есть ещё один момент – необходимость защиты от ударов по нашей территории с морских направлений. Если раньше важным на Севере было северо-западное, то теперь придётся учитывать и иные направления. Правда, прийти «гости заморские» могут только летом, зимой там всё будет во льдах, а мощный ледокольный флот есть только у России.

Тем не менее американские, канадские и прочие исследовательские ледокольные суда что-то зачастили в последнее время в наши края. Сейчас в Карском море находится даже новенький китайский научный ледокол с очень знакомым и русскому, и английскому уху названием – «Хуе-Лонг».

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