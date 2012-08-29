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Летучий голландец китайских ядерных сил

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Летучий голландец китайских ядерных сил
www.goodfon.ru

В прошлом номере «АН» писали, что американское неоконсервативное интернет-издание The Washington Free Beacon сообщило о российской атомной подлодке, целый месяц патрулировавшей у самого американского побережья. Но данный источник не устаёт производить сенсации на военную тему. На этот раз – целый пучок сенсаций, и касаются они Китая.

DF-41 – миф или реальность?

За пару прошедших недель небезызвестный Билл Гертц написал ряд материалов, посвящённых теперь уже китайской «военной угрозе» Америке. Гертц – старший редактор этого издания, он также ведёт колонку по вопросам национальной безопасности и военных дел во влиятельном издании TheWashin­gtonTimes. Он считается человеком, обладающим обширными связями в армии и спецслужбах. Однако наряду со сливами эксклюзивной информации был замечен и в явной дезинформации, выгодной поддерживающим его кругам.

В этот раз он написал целый цикл статей о Китае. Гертц сообщил, что, согласно его источникам в Пентагоне, Китай 24 июля произвёл пуск новой МБР, обозначенной как DF-41. Ракета была запущена с полигона, расположенного в центральной китайской провинции Шаньси, в направлении пустыни на западе страны. Пуск якобы был успешным.

Гертц, не забывая проклинать администрацию Обамы, «разоружающую» Америку, не уставал в своей статье расхваливать ракету потенциального противника. Эта МБР является мобильной. Она размещена на многоколёсной самоходной пусковой установке, сходной с теми, что имеются у наших мобильных МБР на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Согласно его сообщению, она якобы несёт разделяющуюся головную часть аж с 10 боевыми блоками (ББ), которую доставляет на дальность в целых 14 тыс. км. В общем, не ракета, а настоящий шедевр! Но что же имеется в реальности?

В реальности никаких подтверждений даже факта существования DF-41 нет. До сего дня имеются 3–4 фотографии некой самоходной пусковой, везущей по дороге нечто, что можно принять за макет транспортно-пускового контейнера, ракеты, сходной габаритами с МБР. Рассказы же о дальности в 14 тыс. км стоит оставить на совести китайских студентов, которые выучили английский для болтовни в Интернете, но вот баллистику не выучили. В раздел баек идут и 10 ББ на такой ракете. Так что, скорее всего, эта ракета – настоящий китайский призрак, летучий голландец.

Но китайцы смогли создать машину под ракету – её-то и засветили. В этой машине нет ничего особенно невероятного. Тем более китайцы создали совместное предприятие по колёсным тягачам и шасси с белорусским МЗКТ. Оттуда и родились все современные китайские многоколёсные пусковые установки для ракет.

Китай опровергает и намекает

После статьи Гертца и возникшей шумихи отреагировали и китайцы. Англоязычная китайская газета The Global Times считается проправительственным источником. В ней китайский специалист Вэй Гуань опроверг факт испытания DF-41. Хотя он сообщил, что разработка новой МБР ведётся «именно с такими характеристиками, о которых пишут западные СМИ». «Целью является разработка МБР следующего поколения, которая сможет поражать цели в любой точке мира», – отметил он. Высказывание про «именно такие характеристики», конечно, следует отнести к саморекламе и дезинформации. Но достаточно и подтверждения того, что разработка новой, вероятно – мобильной, МБР в Китае ведётся.

Китайский потенциал

Оценки стратегического и просто ядерного потенциала тоже бывают разными, доходя у некоторых «аналитиков-пугальщиков» до астрономических величин. Наиболее адекватной выглядит оценка, данная в майской статье бывшего главкома РВСН генерал-полковника В. Есина.

Во «Втором артиллерийском корпусе» НОАК развёрнуто, по его оценкам, 48 пусковых установок МБР – 18 шахтных DF-5A, 30 мобильных – 12 DF-31 и 18 DF-31A. Это – потенциал сдерживания США. Задачи континентального сдерживания выполняют ракеты средней дальности – 99 пусковых установок шахтного и мобильного типа. Также имеется значительное число оперативно-тактических ракетных комплексов, для части их есть ядерные заряды. Есть устаревшие средние бомбардировщики Н-6, в настоящий момент глубоко модернизируемые, и другое оружие. Всего китайский ядерный потенциал оценивается примерно в 400–450 стратегических и тактических боезарядов.

Летают по короткой трассе

Почти все китайские пуски проводятся в пределах национальной территории. Это вызывает сомнения специалистов в реальной способности их ракет успешно летать и на заявленные максимальные дальности взамен испытаний на 2,5–3 тыс. км. Ведь максимальная дальность ракеты считается подтверждённой пуском на неё, даже международными соглашениями она именно так и учитывается. В отличие от РФ и США, по районам в «удалённой акватории Тихого океана» (как пишут в сообщениях ИТАР-ТАСС) на максимальную дальность у них пусков почти не было.

10 шапок из одной шкуры

СССР, а потом и России, потребовалось более 40 лет, чтобы создать мобильную МБР с разделяющимися головными частями, причём не с 10 боевыми блоками. Это – новейшая МБР «Ярс» с дальностью до 11 тыс. км. Считается, что она унифицирована с морской ракетой «Булава-М» и несёт от 3 до 7 ББ в различных вариантах оснащения. Что же до 10 ББ, то ракетчики в ответ на вопрос о возможности такого варианта боевого оснащения обычно вспоминают сказку о 10 малюсеньких шапках, которые скорняк по требованию клиента сшил из одной овечьей шкуры.

Возможно, по проложенной колее китайцы и могут пройти нашу дорогу быстрее, но не настолько быстро. И уж тем более – не получится разместить в достаточно компактной мобильной ракете столько боезарядов и отправить их на дальность, доступную не всякой шахтной МБР. Тем более что китайцы здорово отстают в разработке твёрдого ракетного топлива и от США с РФ, и даже от Франции, хотя разрыв и сократился. Чудес в ракетном мире не бывает.

Пусковая «косит» под цистерну

Тем не менее мобильные МБР у Китая уже имеются. Впервые несколько пусковых нового комплекса DF-31 были показаны на параде в честь образования КНР в 1999 году. Тогда комплекс первой модификации, немного не дотягивавшей по заявленным параметрам до МБР, находился на испытаниях. Затем появился новый вариант, уже с минимально допустимой для МБР дальностью в 8 тыс. км. Она несёт 1 ББ и обладает, как сообщается, «приемлемой» точностью.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса размещён на прицепе. Внешне его можно издалека принять за обычный трейлер с автоцистерной большого размера, со спутника он выглядит точно так же. Хотя вряд ли цистерна будет ездить по пустынным дорогам в отдалённых местностях с сильным конвоем. Очевидно, китайцы стараются повысить выживаемость комплекса, которая значительно ниже «тополиной». Но проходимость у подобной конструкции несравнима с той, что у наших ПГРК. Китайский комплекс способен стрелять лишь с подготовленных на маршруте патрулирования позиций – мы этот этап давно уже прошли. Велико у них и время подготовки к пуску – у наших ПГРК оно меньше почти на порядок.

В настоящий момент эти системы имеются в составе двух ракетных баз «Второго артиллерийского корпуса» НОАК (так в Китае зовут их аналог РВСН). Системы эти находятся в реальной эксплуатации и ведут боевое патрулирование, обеспечивая, пусть и минимальный, потенциал ответного удара по США.

Подводную ракету китайцы скоро «домучают»

Ещё одной новостью от Гертца было сообщение, что китайцы испытали новую баллистическую ракету подводного базирования (БРПЛ) JL-2 с борта подводной лодки типа «Цзинь» в Жёлтом море. Это моноблочная твёрдотопливная ракета с заявленной дальностью до 7400 км.

Стреляли китайцы опять по полигону в своей пустыне. По этому запуску тоже нет ничего в официальных новостях, но тут, возможно, «мальчик был». Есть информация и о выходе лодки в море, и о закрытии района в эти дни для самолётов и кораблей, как делается перед пусками ракет.

Однако неизвестно, был ли пуск успешным. Китайцы испытывают JL-2 с 1999 года, правда, с очень большими перерывами – по несколько лет между сериями пусков. Очевидно, переделывали конструкцию ракеты после неудач.

Есть мнение, что ракету в ближайшее время доведут до принятия на вооружение. Однако неизвестно, появится ли вслед за этим у КНР реальная морская ракетно-ядерная система, обеспечивающая потенциал ответного удара, – будут ли постоянно патрулировать лодки в заданных районах.

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