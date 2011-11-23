//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Министр разоружений

Сердюков по распоряжению Медведева уничтожает любимый военный городок Путина

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Александр ЧУЙКОВ Москва – Махачкала – Ботлих – Москва ]

Министр разоружений

Осенью 1999 г. тогда ещё премьер Владимир Путин прилетел в маленький дагестанский город Ботлих. И там, собрав командование Северо-Кавказского военного округа и старейшин района, пообещал: Российская армия будет защищать южные рубежи вечно. Но министр обороны России Анатолий Сердюков… отменил решение премьера. Военный городок в Ботлихе стоимостью около 14 млрд. рублей (лучший военный городок России!) будет уничтожен.

Мы строили, строили…

В самом начале августа 1999 г. боевики под командованием Басаева и Хаттаба спокойно, как на параде, вошли в несколько горных районов Дагестана. Сопротивление им попытались оказать только немногочисленные местные милиционеры. Их показательно расстреляли. Других войск и сил в этих районах не было.

11 августа. Ботлих. Войска тянутся в горы. Передовые подразделения уже прибыли на место. Командный пункт (КП) размещён в ложбине под горой Ослиное Ухо. В горах – позиции боевиков. Замкомандуюшего Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант Владимир Булгаков, несмотря на свои погоны, матерится, как сапожник. Он выбегает из командно-штабной машины в тельняшке – боевики начали очередной обстрел.

Мы с несколькими офицерами прячемся в окопе рядом со складом ГСМ. Видно, что он отрыт давно, а десантники сидят тут только пару суток. «Здесь кто-то стоял до вас? Почему тогда информации о нападении не было?» – спрашиваю у полковника, сжимающего АКС. Под обстрелом он рассказывает, что на месте этого КП тоже стояли десантники. Но были выведены.

Чуть позже узнаю: ещё в январе 1998 г. сюда направили войсковую маневренную группу в составе усиленного парашютно-десантного батальона Новороссийской воздушно-десантной дивизии. Она прикрывала границу с Чечнёй в узловом районе. В июле – за месяц до нападения – группу вдруг срочно передислоцировали в равнинный Каспийск. Местные жители позже единогласно назвали это предательством.

Батальон, конечно, не удержал бы банду Басаева численностью в 2–3 тыс. человек. Но и неприятностей бы принёс немало, дав к тому же время поднять резервы. Однако кто-то отдал команду «батальон снять». Кто? До сих пор неизвестно.

После освобождения Ботлиха туда прилетел тогда ещё премьер Владимир Путин. И пообещал старейшинам: «Российские войска здесь останутся навсегда». Решение о формировании 33-й в Ботлихе было принято в сентябре 2004 года. В 2005-м начались работы по строительству. К декабрю 2007-го уже был построен лучший в стране военный городок. Со всем необходимым для службы. Обошлось это налогоплательщикам почти в 14 млрд. рублей.

Городок полностью обеспечен всем необходимым. 42 ангара для техники, казармы кубрикового типа для контрактников, дома для офицеров. Учебный центр с тренажёрами. А ещё своя поликлиника, столовая, баня, школа и детский сад. Спортивные залы, бассейн с подогревом воды. Своя взлётно-посадочная полоса и кинологический городок. Отремонтировали и расширили дорогу. Протащили, наверное, самую высокогорную нитку газопровода в мире. «Горникам» закупили специальную форму (140 тыс. рублей за комплект), самое совершенное альпинистское снаряжение. Офицеры, говорят, стажировались во Франции и Швейцарии.

В феврале 2008 г. Путин лично принимал работу. На его лице, это было хорошо видно в телерепортажах, мелькала довольная улыбка.

Нано-модернизаторы

Правда, через некоторое время выяснилось, что полигона поблизости нет. Пришлось войскам ездить в Введенский район Чечни, да на полигон Дарьял.

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Летом этого года Минобороны решило: «Хватит! Игрушка дорогая. Надоело!» И почти весь личный состав бригады в несколько этапов перебросили на новое место службы – в Майкоп, в полуразрушенные казармы 291-й артиллерийской бригады. Интересно, что происходило это в режиме военной тайны. Личному составу объявили: уходят на учения. Служебных собак, как рассказывают, перевозили на вертолётах. А солдат-срочников и контрактников –  эшелонами. Многие узнали, что уходят на новое место службы уже в поезде.

Официально 33-я бригада вошла в состав 49-й общевойсковой армии. Со штабом в Ставрополе. И будет усиливать группировку войск и сил на этом направлении. Видимо, в преддверии Олимпиады в Сочи. Может, это и разумное решение. Хотя в Южном военном округе вполне достаточно сил, чтобы отразить нападение со стороны вероятного противника. Сейчас им у нас назначена Грузия.

Вот только «стратеги» из Генштаба забыли (или им не показали на карте), что именно в горном Дагестане 33-я была единственной реальной силой. А там тоже недалеко граница с Грузией. А ещё – «мирный» Введенский район Чечни. Да и Азербайджан под боком. Именно в этом районе и стоит ожидать возможного нападения, терактов, провокаций. Тем более в МВД Грузии созданы специальные отделы по подготовке агентуры для каждой северокавказской республики. По Дагестану их целых два: «Махачкала» и «Горы». В военно-учебных заведениях США постоянно проходит обучение офицеров из Тбилиси, в том числе по горной подготовке. Не стоит забывать, что и в самом Дагестане очень неспокойно. Эксперты уверены: вывод 33-й бригады – ошибка.

– Я точно оставил бы бригаду в Дагестане. Мало того, в каждой северокавказской республике должно быть по такому соединению. В принципе никто не мешает сформировать в этом городке новую бригаду. Ведь провокации могут исходить откуда угодно, в том числе – изнутри самого Дагестана, – заявляет заместитель главы Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Местные силовики говорят жёстче

– Не наше дело обсуждать решения руководства страны, но это колоссальная ошибка. Рвётся там, где тонко. Если бы в 99-м году десантуру не вывели с гор, то Басаев вряд ли бы пошёл в этот район. Просто потери в начальных боях с передовой группой для него были бы неприемлемыми. А Басаев прекрасно знал, что батальон ушёл. И из верхов, и от своей агентуры. Думаете, её не осталось? – говорит полковник ФСБ в отставке Магомед Сулейманов.

– И кто отдал приказ?

– А вспомните – кто тогда был в командовании военным округом. Тоже посчитали, что слишком накладно так далеко войска держать. Хотя мы постоянно направляли в командование СКВО рапорты о возможном нападении.

– То есть кто-то получил деньги?

– Не думаю. Просто обычная глупость. И надежда – авось, пронесёт. А потом такой кровью платили за этот «авось».

«Мирный» Дагестан

Из Махачкалы до Ботлиха ехать часов шесть. Когда начинаются горы – дух захватывает от их красоты. Вот только останавливаться, чтобы сделать пару снимков на память, не рекомендуется. О «безопасности» этих мест напоминают усиленные блок-посты полиции. По дороге их шесть штук. Не считая передвижных. На каждом – тщательная проверка документов. Расспросы – куда и зачем?

В самом Ботлихе здание администрации практически не охраняется. Пара человек внизу.

– Пока здесь ещё остаются остатки бригады – мы спокойны. Уйдут они – вот тогда придётся баррикадироваться. Причём всему городу, – говорит глава администрации МР «Ботлихский район» Лабазангаджи Балдугов. И напоминает, что в 1999 году была точно такая же ситуация.

Кроме потери безопасности с выводом 33-ей район понесёт значительные материальные утраты. Если взять на баланс жилую инфраструктуру военного городка: дома, больницу, школу и детский садик район ещё сможет, то ангары, казармы – нет. «На это надо 700–800 миллионов рублей, а таких денег у нас нет», – подсчитывает глава муниципального района. Даже даты, когда же всё-таки жилая инфраструктура будет передана местным властям, в Ботлихе не знают. На письма, направленные в адрес Сердюкова, ответа они высокомерно не получили. Пока в местных органах власти есть только приказ министра обороны №3366. В котором он, ссылаясь на поручение президента Дмитрия Медведева от 22 октября 2010 г., распоряжается передать жилой фонд и инженерные коммуникации 33-й бригады в муниципальную собственность района.

На вопрос, что же тогда будет с военным городком за 14 млрд. народных денег после окончательного ухода войск, Балдугов отвечает лаконично: «Разворуют». И это самый вероятный сценарий – жители Ботлиха бедны, а местные полиционеры с охраной явно не справятся.

В Ботлихе, правда, ещё надеются, что может быть, сюда придёт другая часть. Пока же на территории в/ч осталась охрана и некоторые тыловые структуры. Вывезли ли секретную документацию и дорогостоящие учебные тренажёры – никому, кроме военных, не известно. Но, судя по спешке, с которой они покидали часть, здоровенный и дорогой военный инвентарь остался на месте.

Самое лучшее место, где можно всё выяснить про российские военные части, – это ближайший к ним приличный ресторан. Обычно именно там предпочитают обмывать свои новые звания или должности офицеры. В кафе «Эверест», несмотря на обеденное время, пусто. Лишь в одном кабинете сидят местные силовики.

– «Эверест» специально строили для военных, нашим это не  по карману. И зал большой делали. До осени заходили часто, даже просто поесть в обед. А потом как отрезало. Сейчас хозяин закрывать собирается. Невыгодно, – рассказывает полушёпотом официантка.

В ответ на вопрос: «Может быть, новые придут? Тогда снова бизнес пойдёт», она вздыхает: «Нет, в Махачкалу ездили специально, спрашивали. Там сами руками разводят, говорят, никто больше здесь военных держать не будет».

В 33-й бригаде работали больше 400 местных жителей. Все они остались за воротами. Плюс ещё, наверное, около сотни человек и членов их семей обслуживали военных таким вот образом.

Разведпризнак нормального функционирования любой части – оживление у КПП. Всегда въезжают-выезжают машины. Как военные, так и частные, в том числе машины офицеров. Около ворот воинской части практически всегда один-два родителя солдат-срочников. У ворот же бывшей 33-й бригады – тишина и благолепие. КПП оборудован серьёзно. Через несколько минут ко мне выходит человек в действительно прекрасной горной форме – «горке». Погон, шевронов нет. Спрашивает меня, кто таков. Представляюсь. Советует вначале получить разрешение штаба округа, а потом уж приезжать. Говорю, что бывал здесь в августе 1999 года. После пары проверяющих вопросов и моих ответов достаёт сигареты. Закуриваем. На прямые вопросы, конечно, ничего не отвечает. Рассказывает только, что здесь иногда ночуют ребята из спецназа, который выполняет свои задачи в горах.

– Кадыровцы часто бывают?

– Эти часто. Им нравится, даже завидуют. У них такого нет. Здесь по высшему разряду, служить было в радость.

– Сам когда к новому месту?

– Мне не докладывают, но вроде к 1 января уже там должны быть.

– А что тогда с городком? Разворуют ведь.

«Горник» сплёвывает и уходит за ворота КПП. В этом плевке всё его отношение к действиям отцов-командиров.

От редакции. Минобороны на просьбу прокомментировать ответило уже привычным отказом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил в разговоре со СМИ Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

//В мире

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал об экономических возможностях, которые открывает перед Киевом "плохая Россия". Однако, по его мнению, в Европе эти возможности теряются.

//Общество

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Обозначен главный козырь Российской Федерации в случае начала ядерного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американской прессы.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Европарламент: депутат Ушаков от Латвии «поставил» знак равенства между нацистской Германией и СССР

Европарламент: депутат Ушаков от Латвии «поставил» знак равенства между нацистской Германией и СССР

На заседании 19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». За данную резолюцию проголосовали 535 депутатов, в том числе экс-мэр Риги, ныне евродепутат, Нил Ушаков и депутат от Латвии Андрис Америкс. Против было 66, а 52 просто воздержались.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

Источник, близкий с ситуацией заболевания Анастасии Заворотнюк, рассказал, что в палату к знаменитости родные принесли бумаги для составления завещания. По его словам, актриса могла улаживать детали с оформлением.

//Происшествия

В Москве два подростка едва не погибли, обрезая провода

В Москве два подростка едва не погибли, обрезая провода

Стало известно о двух московский подростках, которые попали в реанимацию после попытки обрезать провода. Отмечается, что инцидент произошёл на востоке столицы. Инцидент произошёл в начале сентября.

//Новости партнеров

//Непознанное

Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

Ясновидящая Джин Диксон из Соединенных Штатов в свое время сделала предсказание, согласно которому мир будет уничтожен в 2037 году. Прогноз экстрасенса приведен в материале, опубликованном в блогосфере.

//Общество

За 17 лет президент Путин помиловал всего 900 человек

За 17 лет президент Путин помиловал всего 900 человек

В России уже 22 года не применяется смертная казнь, хотя большинство россиян за её восстановление как высшей меры. Вместе с тем граждане выступают за более широкое применение помилования для заключённых: возможно, это связано с тем, что президент Путин несколько лет никого не миловал.

//Новости СМИ2

//Общество

Около 52 тыс. россиян могут уволить до конца сентября

Около 52 тыс. россиян могут уволить до конца сентября

В Росстате выяснили, что более 50 тысяч россиян могут потерять рабочее место до конца сентября. Согласно данным, речь идёт о людях, которые лишатся работы из-за сокращения или ликвидации компании.

//Шоу-бизнес

"Кастинг через постель", Собчак сыграет в новом сериале Богомолова

"Кастинг через постель", Собчак сыграет в новом сериале Богомолова

Ксения Собчак получила роль в новом сериале Константина Богомолова. «Прошла кастинг у одного известного режиссера»,- подписала фото традиционной тарелки экс-кандидат в президенты

//Общество

Предварительный прогноз погоды на октябрь обнародовали в российском Гидрометцентре

Предварительный прогноз погоды на октябрь обнародовали в российском Гидрометцентре

В Гидрометцентре озвучили предварительный прогноз погоды на следующий месяц. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Роман Вильфанд, научный руководитель учреждения.

//Спорт

Хайо Зеппельт: Россия совершила допинговую подтасовку

Хайо Зеппельт: Россия совершила допинговую подтасовку

На Олимпиаду в Токио российских спортсменов пригласили без всяких ограничений и проблем. Российскую антидопинговую организацию даже хвалили за успехи в работе. Однако международный эксперт по допингам Хайо Зеппельт заявил, что Россия при передаче базы данных о спортсменах совершила подтасовку.

//Происшествия

В Швеции уснувший капитан посадил на мель судно с российскими моряками

В Швеции уснувший капитан посадил на мель судно с российскими моряками

Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг сообщил, что в Швеции у берегов Хельсингборга (провинция Сконе) уснувший капитан посадил на мель грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара.

//В мире

Климкин: Украина смогла довести Трампа до импичмента

Климкин: Украина смогла довести Трампа до импичмента

Бывший глава министерства внутренних дел Украины Павел Климкин отреагировал на сообщение об предстоящем импичменте президента США Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским, в котором американский лидер повёл себя некорректно.

//Новости партнеров

//Политика

Небензя назвал инцидент с визами "позором для великой нации"

Небензя назвал инцидент с визами "позором для великой нации"

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя оценил ситуацию с визовым инцидентом в Соединённых Штатах. По его словам, РФ не волнуют предлоги, по которым некоторым представителям российской делегации не предоставили визы.

//Спорт

«Экип» о Головине: Русский волшебник!

«Экип» о Головине: Русский волшебник!

В матче седьмого тура «Монако» - «Ницца» (3:1) наш Александр Головин был лучшим. Игру российского полузащитника комментирует специальный корреспондент еженедельника «Аргументы недели» во Франции Василий Комаров.

//Спорт

Шпрыгин: Приглашать нового тренера в «Динамо» – это менять шило на мыло

Шпрыгин: Приглашать нового тренера в «Динамо» – это менять шило на мыло

ФК «Динамо» сделало заявление, что до зимней паузы не намерено менять тренера Дмитрия Хохлова. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин (Каманча)

//В мире

Латвия: стоит ли ходить на российские антрепризы?

Латвия: стоит ли ходить на российские антрепризы?

Нет секрета, что российские актеры любят выступать в Прибалтике. Особенно летом. Но и осень вполне ничего. Что касается латвийского зрителя, то он с удовольствием ходит на «народных», «заслуженных» и просто интересных актеров. Да и принимает их на «ура». Практически всегда!

//В мире

Зеленский назвал "российскую агрессию" преградой на пути развития Украины

Зеленский назвал "российскую агрессию" преградой на пути развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Государственной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке назвал две причины, мешающие успешному развитию страны.

//Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова покорила поклонников идеальной фигурой в раздельном бикини

55-летняя Вика Цыганова покорила поклонников идеальной фигурой в раздельном бикини

Известная российская певица Виктория Цыганова поделилась с поклонниками яркой фотографией с отдыха во Франции. Знаменитость решила продлить себе лето в курортном городе Бонифачо.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры