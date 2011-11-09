Ливия разгромлена. Сирия – следующая?

Завершающаяся война НАТО против Ливии идёт на фоне непрекращающихся волнений в ряде районов Сирии. Запад обвиняет сирийское руководство, которое наводит порядок в стране, в «излишней жестокости», «неправомерном применении силы» и прочих смертных грехах. Причём подобные обвинения предъявляют именно те, кто целых полгода бомбил мирное население в ливийских городах. Поэтому многим наблюдателям кажется, что за войной в Ливии последует операция НАТО против Сирии. Однако не всё так просто.

Похожа ли Ливия на Сирию?

Военная мощь довоенной Ливии и нынешней Сирии несравнимы. Ливийская армия и до войны находилась в полуразваленном состоянии. Каддафи не доверял своим военным – он больше верил в утопичную идею «сил вооружённого народа», способных отразить якобы любую агрессию. Но пришёл час – и полковник убедился в том, что без современной, обученной, верной режиму армии никакой народ от НАТО не спасёт.

Сирийская ситуация в корне отличается от ливийской. Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики (ВС САР) считаются одними из сильнейших на Ближнем Востоке. С середины 90-х годов сирийская военная доктрина изменилась с агрессивной в отношении Израиля на оборонительную. Связано это с тем, что руководство САР осознало невозможность победы над Израилем в одиночку, в условиях фактического развала «антиизраильского фронта». Однако сильная армия считается в стране гарантом независимости и козырем на мирных переговорах с еврейским государством.

Сирийская армия и её проблемы

В армии Сирии служат 325 тыс. человек, из них 220 тыс. в сухопутных войсках. Ещё 350 тыс. составляют мобилизационный резерв. Сухопутные войска состоят из 12 дивизий, из них 7 танковых, 3 механизированных и 1 дивизия спецназа. Эти части укомплектованы людьми и техникой по штатам военного времени. На вооружении армии имеется почти 5 тыс. танков, правда, примерно 1500 самых старых.

Столицу страны – Дамаск защищает танковая дивизия Республиканской Гвардии. Она укомплектована мусульманами, исповедующими одно с Башаром Асадом направление ислама (алавитское), а также родичами и соплеменниками президента. Кроме того, в армии есть 13 отдельных бригад и 10 полков спецназа, а также ракетные, зенитно-ракетные и артиллерийские бригады.

Основной проблемой сирийской армии является наличие большого количества устаревшего оружия. Есть проблемы и с запчастями к старой технике, особенно чувствуются они в авиации. Их стараются решать закупкой запчастей в России и Белоруссии. Перевооружению и модернизации армии в Сирии сейчас уделяется большое внимание – денег на это выделяется столько, сколько вообще возможно в небогатой Сирии.

«Длинная рука» Асада

Основу оружия возмездия Сирии составляют три бригады баллистических ракет. В них – более 150 тактических и оперативно-тактических комплексов. Среди ракет – устаревшие «Эльбрусы» («Скады»), их иранские и северокорейские варианты. Есть и северокорейские ракеты «Нодонг-1» и иранские «Шахаб-3» с дальностью 1300–1500 км – не слишком совершенные, но дальнобойные. Имеются и вполне современные наши «Точки-У» и их достойные северокорейские клоны.

В России закупаются береговые противокорабельные комплексы «Бастион». Они оснащены сверхзвуковыми ракетами «Яхонт», способными на дистанции до 300 км прорвать оборону даже авианосного соединения США. Считается, что эти комплексы уже имеются у Сирии, а значит – лучше кое-кому держаться подальше от её берегов.

ПВО и ВВС

Сейчас Россия поставляет или уже поставила Сирии 36 новейших комплексов «Панцирь‑С1». От этого ракетно-пушечного комплекса малой дальности не скроешься и на высоте 15 км. Вскоре страна намерена закупить и комплекс С-300ПМУ-2 «Фаворит». Подписан контракт на 8 дивизионов ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э». Сроки поставки – 2011–2013 годы.

ВВС страны имеют около 550 боевых самолётов, однако большая часть парка устарела. Достаточно современными можно считать лишь 60 МиГ-29 и 40 Су‑24МК. Но в ближайшее время Сирия может получить от России партию новеньких МиГ-29М2 – производство 24 этих машин уже начато.

Особая сила Армия в Сирии на особом счету. Наряду со спецорганами военные полностью выведены из-под контроля конституционных органов власти и подчиняются непосредственно президенту. Он жёстко контролирует армию и все назначения в ней утверждает лично. По сути, генералитет армии вместе с генералитетом спецслужб и представляют собой правящую партию.

Ученики «истинного арийца» и его победителей

Интересный факт – «отцом» сирийских спецслужб считается гауптштурмфюрер СС Алоиз Брюннер. Этот эсэсовец был соратником небезызвестного оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана – главного ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса».

Поэтому не удивительно, что Брюннер нашёл себе надёжное убежище в Сирии, воевавшей после окончания Второй мировой войны с Израилем. МОССАД не раз пытался его убить или похитить, как Эйхмана. Но Брюннера так и не арестовали – по разным версиям, он жил в Сирии до своей смерти или умер в Южной Америке.

Позднее помогали сирийцам и специалисты из КГБ СССР, и Штази ГДР. Сейчас контрразведкой и госбезопасностью в Сирии занимается Служба внутренней безопасности. Её возглавляет генерал аш-Шаукат, муж старшей сестры Башара Асада. Он один из влиятельнейших людей в стране.

Всего разведок четыре. Управление политической безопасности – оно занимается политическим и идеологическим надзором и работой с иностранцами. Главное управление безопасности – аналог нашей СВР. Военная разведка и Воздушные разведывательные силы – очень влиятельная служба, её когда-то возглавлял сам отец Башара Асада. Все службы жёстко конкурируют между собой за влияние.

У соседей – как дома

Об эффективности их работы говорит такой факт. Уволившегося летом из сирийской армии, якобы по несогласию с политикой режима, подполковника Х. Хармуша «кукловоды» очередной «революции» прочили чуть ли не главкомом будущей повстанческой армии.

Но карьерный взлёт не состоялся. Хармуша сирийская разведка похитила из не самой простой с точки зрения контрразведывательного режима Турции. Там он занимался организацией лагерей подготовки боевиков оппозиции. После возвращения на родину «раскаявшийся» подполковник бодро рассказал сирийскому ТВ, что никаких приказов стрелять по мирному населению он не получал. И вообще – стреляли в безоружных людей бандиты с оружием, а не военные.

Кроме того, Хармуш поведал, что и лагеря, и оружие оплачивает террористическая организация «Братья-мусульмане», пролившая реки крови в Алжире, Египте, Сирии, Ливии да и в Чечне отметившаяся.

Сирийская разведка чувствует себя как дома и в Ливане – недавно оттуда вытащили очередных «борцов с кровавой диктатурой». Похоже, контрразведка активно борется и с «пятой колонной» в руководстве страны и армии. Кое-кто уже умер от «сердечного приступа». Поговаривают, что случилось это из-за связей с американскими военными.

Будет ли очередная война?

Скорее всего открытой военной операции против Сирии не будет. Дело не только в однозначной позиции России и Китая. И даже не в Иране, с которым у Дамаска есть военный договор о помощи.

Понятно, что при широкомасштабной агрессии США и подключении остатков европейских армий НАТО Сирию победить можно. Но вмешательство должно быть реально масштабным – уровня войны с Ираком. А на это сейчас американцы пойти не готовы – у них и Ирак пока не закончился, и в Афганистане война набирает обороты. Ещё и кризис на дворе – приходится сокращать расходы на оборону.

К тому же в Сирии пока нет реальной мощной «оппозиции», которую можно поддерживать авиацией. Банды из базирующейся в Турции «свободной сирийской армии» пока могут противопоставить силам безопасности лишь террор.

Армия страны в целом управляема и боеспособна, хотя некоторые её части нельзя применять против земляков, единоверцев, соплеменников – это надо учитывать. Захваченные города существуют лишь в рассказах оппозиционеров, правозащитников и прочей «независимой» публики. Иначе в отбитые районы из Турции давно бы прикатило «правительство в изгнании» и попросило бы помощи у Запада. Дальше НАТО разыграло бы сценарий с «бесполётной зоной» в ливийском стиле.

Так что сейчас более вероятна длительная «необъявленная война» против Сирии – с попытками односторонних санкций, с поддержкой оппозиции, снабжением деньгами и оружием бандитских отрядов через лагеря в Турции.