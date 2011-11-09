//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Ливия разгромлена. Сирия – следующая?

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Ливия разгромлена. Сирия – следующая?
ukranews.com

Завершающаяся война НАТО против Ливии идёт на фоне непрекращающихся волнений в ряде районов Сирии. Запад обвиняет сирийское руководство, которое наводит порядок в стране, в «излишней жестокости», «неправомерном применении силы» и прочих смертных грехах. Причём подобные обвинения предъявляют именно те, кто целых полгода бомбил мирное население в ливийских городах. Поэтому многим наблюдателям кажется, что за войной в Ливии последует операция НАТО против Сирии. Однако не всё так просто.

Похожа ли Ливия на Сирию?

Военная мощь довоенной Ливии и нынешней Сирии несравнимы. Ливийская армия и до войны находилась в полуразваленном состоянии. Каддафи не доверял своим военным – он больше верил в утопичную идею «сил вооружённого народа», способных отразить якобы любую агрессию. Но пришёл час – и полковник убедился в том, что без современной, обученной, верной режиму армии никакой народ от НАТО не спасёт.

Сирийская ситуация в корне отличается от ливийской. Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики (ВС САР) считаются одними из сильнейших на Ближнем Востоке. С середины 90-х годов сирийская военная доктрина изменилась с агрессивной в отношении Израиля на оборонительную. Связано это с тем, что руководство САР осознало невозможность победы над Израилем в одиночку, в условиях фактического развала «антиизраильского фронта». Однако сильная армия считается в стране гарантом независимости и козырем на мирных переговорах с еврейским государством.

Сирийская армия и её проблемы

В армии Сирии служат 325 тыс. человек, из них 220 тыс. в сухопутных войсках. Ещё 350 тыс. составляют мобилизационный резерв. Сухопутные войска состоят из 12 дивизий, из них 7 танковых, 3 механизированных и 1 дивизия спецназа. Эти части укомплектованы людьми и техникой по штатам военного времени. На вооружении армии имеется почти 5 тыс. танков, правда, примерно 1500 самых старых.

Столицу страны – Дамаск защищает танковая дивизия Республиканской Гвардии. Она укомплектована мусульманами, исповедующими одно с Башаром Асадом направление ислама (алавитское), а также родичами и соплеменниками президента. Кроме того, в армии есть 13 отдельных бригад и 10 полков спецназа, а также ракетные, зенитно-ракетные и артиллерийские бригады.

Основной проблемой сирийской армии является наличие большого количества устаревшего оружия. Есть проблемы и с запчастями к старой технике, особенно чувствуются они в авиации. Их стараются решать закупкой запчастей в России и Белоруссии. Перевооружению и модернизации армии в Сирии сейчас уделяется большое внимание – денег на это выделяется столько, сколько вообще возможно в небогатой Сирии.

«Длинная рука» Асада

Основу оружия возмездия Сирии составляют три бригады баллистических ракет. В них – более 150 тактических и оперативно-тактических комплексов. Среди ракет – устаревшие «Эльбрусы» («Скады»), их иранские и северокорейские варианты. Есть и северокорейские ракеты «Нодонг-1» и иранские «Шахаб-3» с дальностью 1300–1500 км – не слишком совершенные, но дальнобойные. Имеются и вполне современные наши «Точки-У» и их достойные северокорейские клоны.

В России закупаются береговые противокорабельные комплексы «Бастион». Они оснащены сверхзвуковыми ракетами «Яхонт», способными на дистанции до 300 км прорвать оборону даже авианосного соединения США. Считается, что эти комплексы уже имеются у Сирии, а значит – лучше кое-кому держаться подальше от её берегов.

ПВО и ВВС

Сейчас Россия поставляет или уже поставила Сирии 36 новейших комплексов «Панцирь‑С1». От этого ракетно-пушечного комплекса малой дальности не скроешься и на высоте 15 км. Вскоре страна намерена закупить и комплекс С-300ПМУ-2 «Фаворит». Подписан контракт на 8 дивизионов ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э». Сроки поставки – 2011–2013 годы.

ВВС страны имеют около 550 боевых самолётов, однако большая часть парка устарела. Достаточно современными можно считать лишь 60 МиГ-29 и 40 Су‑24МК. Но в ближайшее время Сирия может получить от России партию новеньких МиГ-29М2 – производство 24 этих машин уже начато.

Особая сила

Армия в Сирии на особом счету. Наряду со спецорганами военные полностью выведены из-под контроля конституционных органов власти и подчиняются непосредственно президенту. Он жёстко контролирует армию и все назначения в ней утверждает лично. По сути, генералитет армии вместе с генералитетом спецслужб и представляют собой правящую партию.

Ученики «истинного арийца» и его победителей

Интересный факт – «отцом» сирийских спецслужб считается гауптштурмфюрер СС Алоиз Брюннер. Этот эсэсовец был соратником небезызвестного оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана – главного ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса».

Поэтому не удивительно, что Брюннер нашёл себе надёжное убежище в Сирии, воевавшей после окончания Второй мировой войны с Израилем. МОССАД не раз пытался его убить или похитить, как Эйхмана. Но Брюннера так и не арестовали – по разным версиям, он жил в Сирии до своей смерти или умер в Южной Америке.

Позднее помогали сирийцам и специалисты из КГБ СССР, и Штази ГДР. Сейчас контрразведкой и госбезопасностью в Сирии занимается Служба внутренней безопасности. Её возглавляет генерал аш-Шаукат, муж старшей сестры Башара Асада. Он один из влиятельнейших людей в стране.

Всего разведок четыре. Управление политической безопасности – оно занимается политическим и идеологическим надзором и работой с иностранцами. Главное управление безопасности – аналог нашей СВР. Военная разведка и Воздушные разведывательные силы – очень влиятельная служба, её когда-то возглавлял сам отец Башара Асада. Все службы жёстко конкурируют между собой за влияние.

У соседей – как дома

Об эффективности их работы говорит такой факт. Уволившегося летом из сирийской армии, якобы по несогласию с политикой режима, подполковника Х. Хармуша «кукловоды» очередной «революции» прочили чуть ли не главкомом будущей повстанческой армии.

Но карьерный взлёт не состоялся. Хармуша сирийская разведка похитила из не самой простой с точки зрения контрразведывательного режима Турции. Там он занимался организацией лагерей подготовки боевиков оппозиции. После возвращения на родину «раскаявшийся» подполковник бодро рассказал сирийскому ТВ, что никаких приказов стрелять по мирному населению он не получал. И вообще – стреляли в безоружных людей бандиты с оружием, а не военные.

Кроме того, Хармуш поведал, что и лагеря, и оружие оплачивает террористическая организация «Братья-мусульмане», пролившая реки крови в Алжире, Египте, Сирии, Ливии да и в Чечне отметившаяся.

Сирийская разведка чувствует себя как дома и в Ливане – недавно оттуда вытащили очередных «борцов с кровавой диктатурой». Похоже, контрразведка активно борется и с «пятой колонной» в руководстве страны и армии. Кое-кто уже умер от «сердечного приступа». Поговаривают, что случилось это из-за связей с американскими военными.

Будет ли очередная война?

Скорее всего открытой военной операции против Сирии не будет. Дело не только в однозначной позиции России и Китая. И даже не в Иране, с которым у Дамаска есть военный договор о помощи.

Понятно, что при широкомасштабной агрессии США и подключении остатков европейских армий НАТО Сирию победить можно. Но вмешательство должно быть реально масштабным – уровня войны с Ираком. А на это сейчас американцы пойти не готовы – у них и Ирак пока не закончился, и в Афганистане война набирает обороты. Ещё и кризис на дворе – приходится сокращать расходы на оборону.

К тому же в Сирии пока нет реальной мощной «оппозиции», которую можно поддерживать авиацией. Банды из базирующейся в Турции «свободной сирийской армии» пока могут противопоставить силам безопасности лишь террор.

Армия страны в целом управляема и боеспособна, хотя некоторые её части нельзя применять против земляков, единоверцев, соплеменников – это надо учитывать. Захваченные города существуют лишь в рассказах оппозиционеров, правозащитников и прочей «независимой» публики. Иначе в отбитые районы из Турции давно бы прикатило «правительство в изгнании» и попросило бы помощи у Запада. Дальше НАТО разыграло бы сценарий с «бесполётной зоной» в ливийском стиле.

Так что сейчас более вероятна длительная «необъявленная война» против Сирии – с попытками односторонних санкций, с поддержкой оппозиции, снабжением деньгами и оружием бандитских отрядов через лагеря в Турции.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//В мире

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Президент США Дональд Трамп назвал «болванами» руководство Федеральной резервной системы и потребовал «отменить» инфляцию в стране. По мнению Трампа, «США всегда должны платить по самой низкой ставке».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия в России

В Британии назвали виды самого опасного оружия в России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала об отце и первой встрече с Богомоловым

Собчак рассказала об отце и первой встрече с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что до встречи с Константином Богомоловым во всех мужчинах подсознательно искала отца. Журналистка уверена, что роман с режиссером послан ей судьбой не просто так.

//Общество

Сибирские ученые придумали способ проверить свежесть рыбы

Сибирские ученые придумали способ проверить свежесть рыбы

Ученые из Сибири нашли способ проверить свежесть рыбы. Специалисты разработали термометки, которые меняют цвет с белого на зеленый в случае, если рыба находилась в температуре выше среднедопустимой.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//Общество

Как часто россияне врут, чтобы пораньше уйти с работы?

Как часто россияне врут, чтобы пораньше уйти с работы?

Каждый десятый житель России признался, что зачастую врёт начальству, чтобы пораньше уйти с работы. При этом отмечается, что мужчины называют несуществующие поводы чаще, чем женщины.

//В мире

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл не оставляет надежды покинуть дождливый Лондон и вернуться обратно в солнечную Калифорнию. При этом герцогиня Сассекская не собирается оставлять семью. Вместе с ней к переезду готовятся принц Гарри и маленький наследник пары Арчи.

//В мире

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема

В Израиле премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что может стать главной опасностью для будущего Российской Федерации. По его мнению, у России и Израиля одна беда.

//Происшествия

На третьеклассников из Вологды на уроке напали крысы

На третьеклассников из Вологды на уроке напали крысы

В Вологде учеников начальной школы прямо во время урока покусали крысы. Об этом рассказали родители пострадавших детей. В школе, однако, уверяют, что ничего страшного не случилось, а на ребят набросились не крысы, а мыши.

//Новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Кто удумал показать в Большом голую ж… Нуреева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры