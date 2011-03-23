Блеск и нищета японских сил самообороны

Разразившаяся в Японии катастрофа, вызванная мощным землетрясением и последовавшим цунами, потрясла весь мир. В таких экстремальных ситуациях на помощь погибающим людям в любой стране приходит армия. Военная техника пробивает проходы в завалах, солдаты разворачивают полевые кухни, станции водоочистки, госпитали, протягивают полевые трубопроводы.

Почти бесполезная армия

В Японии на спасательно-восстановительные работы были брошены около 100 тыс. военнослужащих и полицейских. Но толку от них оказалось немного. Да, военные, полицейские, пожарные самоотверженно, практически руками разбирают завалы и вытаскивают оттуда трупы. Однако армейской техники на спасательных работах почти нет. Ладно, что нет полевых кухонь, – их в западных армиях вообще днем с огнем не найдешь – в поле кормят сухим пайком. Но не видно и полевых госпиталей. Пищевые рационы и теплые вещи замерзающим жителям могли бы доставляться военными вертолетами, однако и этого сделано почти нигде не было. В первые дни после трагедии тушение пожаров осуществлялось в основном гражданскими службами.

В разборе завалов заметны американские морпехи со своей техникой, базирующейся в Японии. Американцы (надо отдать им должное) откомандировали на спасательную операцию почти весь личный состав баз – 17 тыс. человек. А где же японская армия?

Ядерный кризис

Особенно бессилие японской армии проявилось после начала кризиса на АЭС «Фукусима». Военные за неделю с лишним так и не смогли пробить завалы на дорогах и обеспечить нормальный доступ техники на АЭС. Это при том, что завалы по большей части состоят из дерева, гипсокартона и прочих «несерьезных» материалов, из которых в Японии строят частные дома. Это при том, что в силах самообороны имеется пять инженерных бригад. Есть инженерные подразделения и в четырех пехотных и бронетанковой дивизии. Только техника, которая в них имеется, впечатления не производит.

Обычно для пробития проходов в завалах используются инженерные машины разграждения (ИМР). В нормальных армиях ИМР – это тяжело бронированная машина, созданная на базе танка. Она имеет мощный бульдозерный отвал, мощную и точную стрелу с захватом-ковшом и обладает защитой от радиации на уровне, намного превышающем даже солидную защиту танка. Такая техника должна после ядерных ударов пробивать проходы наступающим войскам или прокладывать путь в завалах своих городов, помогая спасателям добраться до заваленных убежищ с людьми.

Подобные машины много работали при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда появилась специальная «чернобыльская» модификация – ИМР-2Д, прозванная «Динозавром». Этот 65-тонный обложенный свинцом мастодонт, оснащенный точечным детектором гамма-излучения и массой другого оборудования, работал там, где пасовали другие. Его защита обеспечивала ослабление излучения для экипажа до 15 тыс. раз.

У японцев ИМР тоже имеется. Однако сделана она на базе легкобронированного шасси. Судя по всему, радиационная защита этой машины ниже, чем у танка. Поэтому для работы на «Фукусиме» она вряд ли пригодна. В японской армии просто не оказалось трубопроводных подразделений, необходимых для тушения пожаров. Не нашлось их и для подачи воды к перегревающимся реакторам. Хотя именно это в течение первых суток помогло бы решить многие проблемы.

Использовать для охлаждения реакторов вертолеты тоже догадались не сразу. А когда догадались, сделать это не смогли – вертолетчики, опасаясь радиации, сбрасывали воду с большой высоты, часто даже не долетая до реактора. Видимо, нынешние японские «асы» совсем не камикадзе. Не знаком им и героизм советских вертолетчиков, работавших с минимальной высоты над руинами 4-го блока Чернобыльской АЭС.

Странно также, что более недели никто не заикнулся об использовании роботов. Япония – признанный, казалось бы, лидер в этом вопросе. Но первых роботов, способных работать в условиях радиации, предоставила Франция.

Аргумент в защиту В защиту Сил самообороны можно сказать лишь одно – они и сами серьезно пострадали от катастрофы. Истинный уровень материальных и людских потерь пока не ясен. Однако известно, что только на крупнейшей авиабазе и тренировочном центре ВВС «Мацусима», затопленном цунами, под удар попали десятки самолетов и вертолетов. Оказались под ударом и части ПВО, сухопутные войска, флот.

А что у нас?

Возможно, некоторые скептики скажут – за время, прошедшее после распада Союза, в этой области у нас самих ничего не осталось. И окажутся не правы. Никуда не делись военные трубопроводчики, предназначавшиеся для обеспечения наступающих в Европе танковых армий. Они обеспечивают все учения войск горючим и водой, и делают это не хуже, чем когда-то в Афганистане. В прошлом году именно они помогли справиться с лесными и торфяными пожарами, обеспечив большим количеством воды подразделения, боровшиеся с огнем.

Инженерные подразделения входят в состав каждой общевойсковой бригады российской армии. В каждом инженерно-саперном батальоне имеются и ИМР различных модификаций, инженерно-разведывательные машины, путепрокладчики, бульдозеры и несколько передвижных электростанций.

Есть и специализированные инженерно-саперные полки и бригады. В них техники, которая могла бы пригодиться при подобных ситуациях, намного больше. Базируются они обычно недалеко от крупных городов. Это разумное правило было принято на случай ядерной войны или катастрофы еще при СССР. Хватает инженерной техники и на базах хранения. Можно было бы даже поделиться с японцами, если бы попросили.