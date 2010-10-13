Эстонская армия – моя твоя совсем не понимай

Самая слабая армия Европы – эстонская (российская армия в этой табели о рангах находится на первом месте) – неожиданно приоткрыла свои секреты. Долгое время все эстонские СМИ старательно обходили тему межнациональных отношений в армии. И вот правда вылезла наружу.

По словам бывших русских срочников, отслуживших в эстонской армии, туда призывают ребят, которые совершенно не знают эстонского. Таких парней, к примеру, очень много в русскоязычной Нарве. А команды по-русски в эстонских вооруженных силах запрещены.

Поэтому к русским начинают придираться сержанты и лейтенанты: «Вы в Эстонии – должны знать язык». Все это перерастает в постоянные насмешки и издевательства. Такое положение дел отбивает желание изучать государственный язык даже у тех, кто первоначально этого хотел. В конце концов, русские начинают обособляться от эстонцев. Так и общаются между собой, отдельно друг от друга.

Сержантов, которые упорно командуют по-эстонски, русские игнорируют – их приказы просто не выполняют. Солдаты просто говорят по-русски: «Я не понимаю, что ты от меня хочешь». Наказывают за это по-разному. Могут заставить отжаться минимум 25 раз, а затем написать объяснительную. Потом кто-нибудь, знающий эстонский, переводит ее на государственный язык. В дальнейшем такого солдата лишают отпуска в выходные дни. В конце концов, к упрямому бойцу приставляют двуязычного военнослужащего, который переводит отданный по-эстонски приказ.

Присягу в эстонской армии принимают тоже оригинально. Ее произносят хором, и многие русские новобранцы просто открывают рот, не говоря ничего членораздельного.

Вся эта ситуация очень напоминает бывшую армию Австро-Венгрии. В ней служили люди, говорившие почти на 20 языках. Для удобства командиров был придуман специальный «командный язык»: 120–150 немецких слов. Результат известен. Во время Первой мировой войны чешские и словацкие полки сдавались русским целиком – со знаменами и офицерами.