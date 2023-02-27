Российские военнослужащие совершают подвиги в СВО

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Минобороны России нередко рассказывает о подвигах, совершённых на СВО российскими военнослужащими, и недавно обнародованы новые случаи проявления героизма.



Украинские войска превосходили по силе, и при артиллерийской, а также авиационной поддержке начали наступать по линии обороны, которую удерживал мотострелковый полк во главе с подполковником Александром Завадским. В течение одного дня ВСУ предприняли восемь попыток атаковать сразу с трёх направлений силами 300 солдат. Противник потерял около 10 танков и много другой техники.



Майор Салават Байраков быстро находил огневые точки противника, обеспечивая военным РФ артиллерийскую поддержку. Благодаря профессионализму Байракова и его умелому руководству войска удержали позиции, а враг понёс потери.



Фельдшер и старший прапорщик Ильнур Алимбеков часто эвакуировал, а потом и помогал тяжело раненным военным на борту специального Ми-8. Всего Алимбеков отправил в госпитали более 600 военных.



А рядовой Егор Марусов, рискуя жизнью, и сейчас вывозит раненных с линии соприкосновения. В течение одного боя он увёз с поля 10 раненых, а потом вернулся помогать отражать атаку.