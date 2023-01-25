Успехи российской армии на Запорожском направлении - ещё не фаза большого наступления, это подготовка

Аргументы Недели → Армия 13+

25 января 2023, 18:45

Пока в Киеве ждали очередной порции манны небесной из НАТО, внезапно активизировались боевые действия на Запорожском операционном направлении, которое ранее даже в сводках МО РФ долгое время не упоминалось. ВС РФ неожиданно перешли к активным действиям на фронте шириной километров 60 от Каховского водохранилища и до Гуляйполя.



Между тем ещё недавно разные военные блогеры активно предсказывали наступление на этом участке именно ВСУ. Что оказалось плодом их фантазии. Наступать на открытой местности без авиации, многократно уступая российской армии в артиллерии и бронетехнике, да ещё на уплотнённую линию обороны, за минными полями и с отсечными полосами в ближних тылах, – невозможно.



Сейчас у России много живой силы, а с танками, бронетехникой и артиллерией проблем не было и раньше. Так что с наступлением у ВСУ сложновато. А вот ВС РФ наступать явно начинают. Быстро взяв «серую» зону и преодолев с помощью массированного огня артиллерии и авиации первую линию обороны, наступающие части на широком фронте продвинулись на 7–10 км. Минобороны России обычно очень нескоро рассказывает об освобождении населённых пунктов, но некоторые были уже объявлены.



Среди взятых – Пятихатки, Лобковое и важный посёлок Каменское на берегу Каховского водохранилища. Точнее, он расположен на берегу заливчика этого «моря», где в него впадает река Янчерак. В результате украинцы откатились ближе к Степногорску. Каменское было важным узлом обороны ВСУ, которые предпочитают обороняться в деревнях и городах, прячась за немногочисленным оставшимся мирным населением. Оно находится на трассе Е105 «Москва – Симферополь», рядом – железная дорога и станция. Дорога от Каменского ведёт к Степногорску, и если падёт и он, то путь в предместья города Запорожье будет открыт. Также ВС РФ подошли вплотную к городу Орехову (15 тыс. жителей). Это важный узел украинской обороны, расположенный к западу от Гуляйполя. Сейчас войска закрепляются на достигнутых позициях и «разбирают» вторую и третью линию обороны, затем двинутся дальше.



Вероятно, это ещё не фаза того самого большого наступления, которое все ждут, – это подготовка. Прощупывание сил, занятие первых линий обороны, нейтральной «серой» зоны, разведка боем, работа на разрушение укреплений и уничтожение техники и живой силы, охота за артиллерией.



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