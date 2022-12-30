В ожесточённом бою дальневосточники уничтожили 14 поляков и 2 украинских десантников

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30 декабря 2022, 16:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В сети появилось описание боя, в котором сошлись военнослужащие Восточного военного округа с украинским подразделением, состоявшим из десантников и польских солдат, воевавших на Украине под видом добровольцев. Описываемое событие произошло ещё в середине осени, и только сейчас о нём заговорили открыто.

Место, где сошлись в бою наши мотострелки и боевики ВСУ не указано. Известно только, что подразделение 38-й мотострелковой бригады ВС РФ устроило засаду, точнее огневой мешок, в который угодили поляки и украинцы. Это была группа бойцов из 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Они перемещались вдоль линии фронта сидя на «броне», точнее солдаты противной нам стороны размещались как внутри бронетранспортёра, так и на нём, сверху. Сначала наш гранатомётчик сделал выстрел из РПГ по машине врага. И попал в её борт. Украинский десант как ветром сдуло с поверхности «броника» и те, кто был внутри также сумели его покинуть. Вся эта вражья сила толпой рванула в лесопосадку, надеясь там укрыться и дать отпор нашим мотострелкам. Но, часть из врагов залегла в траве, укрывшись за бронемашиной. Был сделан ещё один выстрел из гранатомёта по «броне» противника, который добил уже повреждённую машину. Короче – она загорелась. Те боевики, что прятались за ней попытались бежать, но, тут же были срезаны кинжальным огнём.

Одновременно, наши мотострелки открыли плотную автоматную и пулемётную стрельбу по пытавшимся укрыться в лесопосадке врагам. Им не дали даже поднять головы и не оставили никакого шанса на выживание. Все укро-нацисты были уничтожены в ходе быстротечного боя. Наши мотострелки после окончания схватки осмотрели место событий и обнаружили 16 трупов солдат врага. Что самое удивительное, только у двоих из них были украинские документы, остальные 14 оказались поляками.

Интересный поворот в сюжете специальной военной операции, не так ли? По сути, Польша вступила в войну с Россией. Этот факт нельзя оставлять без последствий. Хочется отметить грамотные и решительные действия наших мотострелков.