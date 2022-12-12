Аргументы Недели → Армия 13+

12 декабря 2022, 18:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Конгресс рассматривает законопроект о разрешении на оборону на сумму 858 миллиардов долларов на 2023 финансовый год. Тем не менее, даже при таком уровне расходов американские вооруженные силы рискуют превратиться в версию «пустой силы» 21-го века, которая возникла после поражения во Вьетнамской войне. Эта сила была непригодна и не готова к бою. Три важные признака указывают на то, что американские вооруженные силы находятся в беде, считает старший эксперт Атлантического совета Харлан Ульман.

Администрация Байдена опубликовала Стратегию национальной безопасности и обороны; Обзор ядерной политики и исследование противоракетной обороны. Однако их реализация практически невозможна. Ульман считает, что, если не возникнет реальной войны, никакого сдвига в развитии ВС США не произойдет. А в настоящее время несмотря на космический по затратам бюджет Пентагон – является «пустой силой». Получается, что в США рассматривают грядущую мировую войну, как необходимость.

Он заявил, что, во-первых, цели Стратегии национальной обороны (НСО) США недостижимы и, следовательно, не могут быть реализованы. Во-вторых, неконтролируемый ежегодный рост реальной стоимости каждого производимого продукт военного назначения, от высокоточного до карандашей, усугубляемый высоким уровнем инфляции, делает нынешние и прогнозируемые силы недоступными. В-третьих, нынешний контингент Пентагона численностью 1,4 миллиона человек не является устойчивым, учитывая сокращение числа кандидатов в рекруты, отвечающих стандартам службы, и тех, кто желает служить в ВС США.

Четыре основных приоритета НСО: защита территории Америки; сдерживание стратегических атак против США и их союзников; сдерживать нападение на США и быть готовым к победе в случае необходимости; и обеспечить военное преимущество за счет создания устойчивой объединенной силовой и оборонной системы. Но не прописано конкретно, как каждая из этих целей должна быть достигнута.

Необходимо сдерживать Китай, как «движущуюся угрозу», и Россию, как «острую угрозу». Но как удержать каждого? И от чего отталкиваться? В случае войны США должны победить, что означает «выиграть». Но что означает победа? А в термоядерный век возможна ли победа? Далее, какова стратегия и силы, необходимые для реализации этой стратегии?

Может ли НСО выполняться меньшей структурой сил, чем нынешние 1,4 миллиона военнослужащих ВС США? Или нужна значительно большая армия? НСО ничего не говорит об уровнях сил и вариантах структуры сил. И НСО зациклена на Китае и приоритете Индо-Тихоокеанского региона, игнорируя Россию.

Судя по тенденции, может оказаться, что 858 миллиардов долларов недостаточно для обороны США. В военной отрасли инфляция составляет около 8-10 процентов в год. Неконтролируемый рост внутренних реальных годовых расходов в Пентагоне составляет от 5 до 7% без учета инфляции. Если ежегодное увеличение расходов на военные нужды примерно на 13-17 процентов не будет одобрено только для того, чтобы оставаться на одном уровне, силы будут сокращаться в размерах и возможностях.

В численном выражении это составит 120-150 миллиардов долларов только для оборонного бюджета на 2024 финансовый год. Примет ли Конгресс оборонный бюджет в триллион долларов, учитывая растущие дефициты и долги? Возможно - нет.

Неконтролируемый рост затрат вызван экстраординарными технологическими достижениями, которые становятся все более дорогими для обеспечения большей военной мощи, а также из-за стремительного роста расходов на полностью добровольческие силы. Заработная плата, премии и медицинское обслуживание также растут двузначными темпами. Да и системы вооружения далеко не дешевы.

Каждый атомный авианосец класса «Форд» стоит около 15 миллиардов долларов, и это без учета размещённого на нём авиакрыла и его эскорта. Новый класс баллистических подводных лодок «Колумбия» приближается к этой стоимости в расчете на один корабль и не включает стоимость новых баллистических ядерных ракет. F-35 стоит около 100 миллионов долларов; B-21 Raider не менее 800 миллионов долларов, и эта сумма, вероятно, будет расти.

При общей численности военного, гражданского и резервного персонала Министерства обороны около 2,8 миллиона человек, среднегодовые затраты на одного человека составляют около 300 000 долларов. Это значительно выше, чем в любой другой крупной организации или бизнесе.

Набор и удержание как военного, так и гражданского персонала в Министерстве обороны находятся в кризисе. С учетом нормативов военной службы менее трети потенциального контингента лиц в возрасте 17-30 лет могут быть призваны на военную службу. Только каждый одиннадцатый в возрасте 17-25 лет готов служить в ВС США. В результате в этом году только Армии США не хватает 30 000 человек. Аналогичные проблемы у ВВС и ВМФ Америки.

К вышесказанному стоит добавить, что каждая эмиссия денег в США уже на протяжении долгого времени сопровождается возникновением новой горячей точки на планете Земля, чьё возникновение инспирировано либо самими Штатами, либо их союзниками. Нынешний госдолг Вашингтона, превышающий 30 трлн долл., что называется требует крови. И его списание возможно только путём развязывания очередного военного конфликта, планетарного масштаба, ничуть не меньше. Внешне, тут нет аналогий с предыдущими мировыми войнами. Однако если смотреть - кому это было выгодно, всё сразу встаёт на свои места.