ВСУ формируют новые бригады и перебрасывают дополнительные силы на фронт

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11 декабря 2022, 20:15

инфографика портала «Красная весна»

Телеграм-каналы сообщат о формировании новой националистической бригады в составе ВСУ, Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на передовую и продолжают бросать в огонь свои войска несмотря на большие потери. ВС РФ продолжают наступление на отдельных участках фронта. Об этом информирует телеграм-канал «Поисковик ЗВИ», ссылаясь на свои источники.

В составе сухопутных войск ВСУ сформировано новое механизированное соединение.

На базе 2-го и 6-го батальонов «Добровольческого украинского корпуса» (запрещён в России) создана 67-я отдельная механизированная бригада, это к вопросу о пропаганде национализма в рядах украинской армии. В составе бригады также имеются танковое, артиллерийское подразделения, батальон МТО и группа инженерного обеспечения.

ВСУ усилили Донецкое и Авдеевское направления различными частями и подразделениями для недопущения продвижения наших войск. В район Марьинки переброшен 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты, в район Водяного – 46-я аэромобильная бригада (ранее была на Херсонском направлении), в район Красногоровки – 3-я таковая бригада (была на Купянском направлении). При этом на Бахмутском направлении подразделения 30-й механизированной бригады отведены западнее Курдюмовки. Западнее Нововасилевки Купянского направления теперь действуют боевики 5-го батальона УДА. На Запорожском направлении 102-я бригада территориальной обороны переброшена в район Гуляйполе. В районе Херсона развернут 98-й батальон «Азова» (запрещён в России). Возможно, боевиков привлекают к фильтрационным мероприятиям.

На текущий момент потери украинских войск составляют 137400 военнослужащих. Уничтожено или выведено из строя 22714 единиц различного вооружения и военной техники. Только в ходе обороны Бахмута ВСУ потеряли убитыми более 10 тыс. военнослужащих.

Также стало известно, что войска ВС РФ перешли в наступление и прорвали оборону противника у Великой Новоселковки, враг отступает. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил прессе: «На направлении Великой Новоселковки наши войска начали наступательные действия. Противник не смог удержать передовые позиции - отошёл на вторую линию одновременно с подтягиванием резерва, и основное сопротивление оказал на этом рубеже. Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность».