Как создают «Тайфун», «Булаву», «Сармат»

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8 декабря 2022, 14:33

Генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь поделился успехами центра, и рассказал о часто упоминаемом СМИ сегодня «Сармате».



Центр разработал много известных боевых комплексов — «Булаву», «Синеву», «Тайфун» и другие. Первые упоминания о необходимости новой ракеты шахтного базирования появились ещё в 2012 году, и именно тогда центр под управлением Владимира Дегтяря получил заказ на её разработку. Помогали им сразу несколько предприятий, благодаря чему, к назначенному сроку не только сделали ракету, но и провели её успешные испытания. После ракета отправилась в серийное производство.



Несмотря на то, что «Сармат» сделан на жидком топливе, деятельность по созданию ракет на твёрдом топливе продолжается. Потому благодаря ГРЦ Макеева флот также получает вооружение, например, «Тайфун» и «Булаву».



Также ГРЦ Макеева работает с ядерно-оружейными центрами «Росатома». По словам Владимира Дегтяря, без этого сотрудничества сделать уникальные стратегические комплексы невозможно.



ГРЦ Макеева также подключился к работе космических войск, когда стала понятна необходимость защиты не только от наземной, но и космической, астероидной угрозы.