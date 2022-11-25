Профессор О’Брайен считает, что будущая американская военная стратегия создаётся сейчас на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

25 ноября 2022, 18:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

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Профессор кафедры стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен, считает, что американская военная помощь Украине была более эффективной по сравнению с долгой и злополучной военной интервенцией США в Афганистане. Предоставив вооружение, боеприпасы и актуальные разведданные, Соединенные Штаты и их союзники позволили Киеву вести успешно боевые действия, - резюмирует свой посыл профессор.

Для США выгодно определять свое международное военное участие в том ключе, как это сейчас делается на Украине, - заявил О’Брайен. Он, правда, забыл сообщить, что помимо военной помощи в обычном её понимании, связанной с поставками вооружений, боеприпасов, военной и другой техники, финансированием и обучением украинских войск – Вашингтон ещё занимается военным планированием на Украине, привлекая американских и британских советников, и, по сути, руководит боевыми действиями, опираясь на собственные очень точные разведывательные данные. Работу тыловых служб ВСУ также взяли на себя американские военные специалисты, они определяют какое вооружение, боевую технику, амуницию или какие боеприпасы необходимо срочно поставить на передовую. И, соответственно, руководят всей военной логистикой не только ВСУ, но и других силовых ведомств Незалежной. Более того, управлением украинскими средствами поражения и наведением поставленных ей ракет занимаются ВВС и КС США, используя самолёты АВАКС, стратегические разведывательные дроны и спутниковую группировку, не только военного, но и двойного назначения, имеется ввиду сеть «Старлинк». Умелое использование современных американских систем управления войсками также указывает, что управляют украинской армией вовсе не украинские генералы. Россия, по сути, воюет против всего блока НАТО. И стоит отметить, страны - члены этого блока от того, что происходит не в восторге. Буквально все, включая США, отмечают опустошение арсеналов, которые придётся пополнять и сделать это в короткие сроки – не удастся. Более того – конфронтация с Россией стала очень болезненной для экономик практически всех Европейских стран. И даже США в значительной мере пострадали из-за собственных санкционных действий, направленных против Москвы.

О’Брайен справедливо замечает, что Вашингтон перешёл к новой стратегии ведения войн, придавая им гибридную форму с дозированным собственным военным участием, не связанным с применением войск США. Штаты действуют, полагаясь на финансовую помощь, передовые технологии, разведданные и даже дипломатическую координацию и взаимодействие с союзниками, опираясь на военные блоки.

Неудачное завершение войны в Афганистане по мнению О’Брайена надолго отбило охоту у Вашингтона влезать в военные конфликты собственными Вооружёнными силами. Здесь шотландский профессор неправ. Пентагон может эффективно воевать против заведомо слабого противника, и эта практика продолжится в будущем. Но, вступать в открытое противостояние с теми, кто может нанести военное поражение Вашингтон никогда не желал, и не будет этого делать в перспективе. Россия даже в том ослабленном состоянии, в котором она пребывает сейчас – слишком грозный враг, способный сокрушить США. Тем более, что есть шанс ядерного ответа со стороны Москвы. Такое развитие событий в Вашингтоне давно определили, как неприемлемое.

Попытка Филлипса Пейсона О’Брайена представить военную авантюру США, как некую очень эффективную стратегию – не очень удалась. Бесспорно, янки в чём-то преуспели, развёрнутая на Западе пропаганда способствовала созданию русофобского настроения в широкой общественности. Политики Запада ожидаемо приняли проамериканскую риторику и здесь нет ничего удивительного. Однако Соединённые Штаты ещё не смогли организовать общеевропейский военный поход на Восток, поскольку сами обдирают Европу, как липку, вывозят крупные высокотехнологичные производства за океан, банкротят и без того слабый ВПК стран Старого света, навязывая своим европейским союзникам американскую военную продукцию. Судя по всему, в перспективе, Вашингтон всё же намерен продолжить войну, после гибели последнего украинца, руками европейцев.