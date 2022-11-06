Министр обороны США завил о возобновлении трёхсторонних переговоров Америки, Японии и Южной Кореи

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2022, 11:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

США, Южная Корея и Австралия завершили учения с замысловатым наименованием Vigilant Storm, что можно перевести на русский язык, как неусыпный (или бдительный) шторм. В них были задействованы истребители ВВС Южной Кореи, США и Австралии, а также американские и южнокорейские морпехи, ВМС и армейские подразделения. Маневры проводились на фоне ракетных испытаний КНДР, беспрецедентных по числу запусков за короткий промежуток времени, а также с учётом вероятной подготовки Пхеньяна к тестированию ядерного оружия, впервые с 2017 года.

В совместных учениях ВС Южной Кореи и сил Тихоокеанского командования США Vigilant Storm (бдительный шторм) было совершено более 1500 вылетов примерно 240 самолётами. Около 140 из них принадлежат южнокорейским ВВС — это истребители пятого поколения F-35A и четвёртого поколения F-15K, KF-16. Со стороны США в манёврах приняли участие до 100 различных летательных аппаратов: истребители пятого поколения F-35B с военной базы КМП США в Ивакуни и четвёртого поколения F-16 из состава 18-го авиационного крыла, базирующегося на Окинаве, бомбардировщики В-1В, самолёт радиоэлектронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2, базирующиеся на Гуаме. А также был использован заправочный самолёт KC-30A из состава 33-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии. Помимо этого, в учениях задействовали несколько тысяч военнослужащих ВМС, морпехов и сухопутные войска Южной Кореи и личный состав военного контингента США, базирующегося на японской и южнокорейской территориях. Напоминаем, что в Южной Корее на ротационной основе находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих. К тому же, Южная Корея и США до сих пор находятся в состоянии войны с Северной Кореей, по результатам вооружённого конфликта 1950 – 1953 годов.

Маневры Vigilant Storm проводятся на постоянной основе с 2017 года. Но, на этот раз они значительно затянулись из-за массовых запусков Северной Кореей баллистических ракет среднего радиуса действия «Хвасон-12», и предположительно – одной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Кстати, Пхеньян провёл со 2 ноября запуски более 20 ракет «Хвасон-12» именно в ответ на южнокорейские-американские учения, но никак не наоборот. Эти ракеты преодолели расстояние до 130 км, поднялись на высоту до 20 км и летели со скоростью, превышающей 5 чисел Маха. То есть, речь идёт о гиперзвуковом оружии. По заявлению министра обороны Японии Ясукадзу, - одна из северокорейских ракет достигла максимальной высоты 2000 километров и преодолела расстояние около 750 километров по длине. Подсчёты показали, что она, возможно, способна лететь на расстояние до 13 000 км.

США в очередной раз попытались представить свои действия, как ответную реакцию на чью-то агрессию. На этот раз в роли обвиняемого была Северная Корея. Её вновь представили американской общественности, как источник абсолютного зла. А благородная миссия по сдерживанию – приписана Америке, голливудский сюжет, да и только. И, как всегда, он предназначен для внутриполитической повестки. Вашингтону удалось спровоцировать Пхеньян на активные действия накануне выборов в Сенат США. На этот раз, кроме контактов между министрами обороны Америки Ллойдом Остином и Южной Кореи - Ли Чон Супом, состоялся визит последнего в Спрингфильд, штат Вирджиния, в центр управления Национального агентства геопространственной разведки США (NGA), где осуществляется обработка всей информации, поступающей с военных спутников Америки и стран НАТО. После учений и поездки в Сеул Ллойд Остин заявил о возобновлении переговоров между США, Южной Кореей и Японией и об укреплении трёхстороннего сотрудничества в области безопасности. Ранее такое сотрудничество было приостановлено из-за трений между Сеулом и Токио. Со стороны США также поступило заявление, что координация между Вашингтоном и союзниками в наблюдении за Северной Корей будет усилена. Судя по всему, экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян будет только нарастать.

Для наглядности можно сравнить силы конфликтующих сторон. Народная армия КНДР насчитывает 1,2 млн. штыков и состоит из Сухопутных войск, ВВС, ВМС, РВСН и Сил специальных операций. Есть и другие ведомственные силы: Войска Министерства общественной безопасности (15 тыс.), Войска Министерства охраны госбезопасности (20 тыс.), Рабоче-крестьянская Красная гвардия (РККГ, от 1,4 до 3,8 млн.).

Молодёжная красная гвардия (МКГ, от 0,7 до 1 млн), учебные отряды (50 тыс.), Народные охранные отряды (100 тыс.). В целом под ружьём находится до 5,1185 млн человек. Это без учёта резервистов. Сухопутные войска включают 20 армейских корпусов. На их вооружении: 4060 танков, более 2500 ед. другой бронетехники, около 11000 артиллерийских орудий, более 7500 - миномётов разных калибров, сверх 2500 РСЗО, примерно 2000 ПТРС, около 70 тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, свыше 11000 ЗРК(в том числе около 3000 стационарных). В зоне досягаемости артиллерии КНДР находится большая часть Южной Кореи.

ВВС КНДР включают 6 авиадивизий и войска ПВО. На вооружении свыше 1200 самолётов и вертолётов различного назначения. Силы ПВО вооружены в основном зенитной артиллерией примерно 9000 единиц (мобильные и немобильные) и около 400 ЗРК. Флот у КНДР относительно небольшой. В его составе 5 корветов УРО, 18 малых противолодочных кораблей, около 500 катеров различного назначения, более сотни дизельэлектрических ПЛ 100 подводных лодок различного тоннажа. А вот РВСН – впечатляют. Список ракетных систем достаточно велик. От тактических и оперативно тактических с дальностью поражения 120-320 км, до межконтинентальных Хвасон 17 чей боевой радиус предположительно составляет 13 тыс7 Км. В промежутке находятся ракеты среднего радиуса действия Хвасон-6 с дальностью полёта до 700 км, Хвасон -7 летит на дистанцию до 1300 км, Но-Донг-2 с боевым радиусом 2 тыс. км, Хвасон-10, Хвасон-12, Хвасон-13 с дальностью полёта от 3500 до 7500 км. Часть арсенала находится на мобильных пусковых установках, колёсных и железнодорожных. Силы специальных операций КНДР — это 22 бригады и 18 отдельных батальонов СН насчитывают, около 200 тыс. штыков. О подготовке и вооружении этой части армии КНДР мало чего известно. Данные соединения и подразделения предназначены для скрытых действий в составе ДРГ на территории противника. Есть сухопутный, воздушный и морской сегменты в составе этих сил.

В непосредственной близости от Сверенной Кореи США держат крупную межвидовую группировку. В Южной Корее находятся: 8-я полевая армия сухопутных войск (основной КП в Кэмп-Хамфрисе, запасные в Анджон-ри, в Пхентхэке), в её составе 2-я пехотная дивизия, 210-я артиллерийская бригада и 1-я бригада связи, 35-я бригада ПВО и 501-я бригада разведки, а также службы боевого обеспечения. Кроме того, здесь же размещена 7-я воздушная армия ВВС США (штаб на авиабазе в Осане). В её составе две войсковых части и службы обеспечения. Среди них: 51-е истребительное авиакрыло (в нашей интерпретации – авиаполк), дислоцируется в авиабазе Осан, на вооружении истребители F-16 и штурмовики A-10, 8-е истребительное авиакрыло, расположено на авиабазе в Кун-сане, на вооружении самолёты поколения 4+ F-16 C / D. Вооружённые силы Южной Кореи состоят из четырёх видов (СВ, ВМС и ВВС), насчитывают около 600 тыс. штыков.

В сухопутных войсках служит около 460 тыс. военнослужащих. На их вооружении: около 6000 танков и другой бронетехники, около 12,4 тыс. различных артсистем (из них 334 – реактивные и около сотни противотанковых средств), порядка 500 вертолётов различного назначения.

ВМС состоят из трёх флотов с базами: в Тонхэ, Пхёнтхэке и Пусане. На вооружении 16/18 ДЭПЛ, 12 эсминцев, 13 фрегатов (из них 6 - ракетные), 15 корветов, 3 больших авианесущих десантных корабля и 8 - средних. А также катера и суда обеспечения. В состав ВМС входит корпус морской пехоты.

В состав ВВС входят два боевых командования – северное и южное, а также службы ПВО, обеспечения и обучения. Силы размещены на 7 основных и 18 вспомогательных авиабазах. На вооружении 736 самолётов и 49 вертолётов различного назначения.

В Японии находится 91 военный объект США, развёрнута межвидовая группировка численностью более 47 тыс. военнослужащих. Регион входит в зону ответственности 7-го флота ВМС США, а это от одного до двух авианосцев, корабль управления, четыре и боле крейсеров, до десяти эсминцев, от 4 больших десантных авианесущих и столько же средних десантных кораблей, от трёх АПЛ, а также корабли боевого обеспечения и снабжения. Плюс на каждом авианосце – ударное авиакрыло. На Окинаве размещены: авиабаза Кадена и пункты снабжения в Тятане, в них дислоцируются 18-е истребительное авиакрыло и 353-я группа ССО. На острове Хонсю расположены базы: ВВС в Мисаве (35-е авиакрыло), Морской пехоты в Ивакуни (около 15 тыс. военнослужащих и 120 самолётов), ВВС в Йокоте (14-тысячный гарнизон).

Главная база 7-го флота ВМС США находится в Йокосуке. Собственные силы самообороны Японии насчитывают около 250 тыс. штыков, включают сухопутные войска, ВМС и ВВС. На их вооружении около 600 танков, порядка 3000 единиц другой бронетехники, более 1300 единиц ствольной, буксируемой, возимой и самоходной артиллерии, и РСЗО, есть также средства ПВО малого, среднего и дальнего действия, 2026 самолётов и более 500 вертолётов различных типов, 4 авианесущих корабля, 38 эсминцев, 8 фрегатов, 22 подводные лодки и прочие суда боевой поддержки и обеспечения. Кроме того, США могут привлечь таких союзников, как Австралия и Новая Зеландия.

Силы обороны Австралии насчитывают около 80 тыс. штыков. Сухопутные войска имеют две полнокровных дивизии и спецназ. Насчитывают около 44 тыс. штыков. На их вооружении: 59 танков «Абрамс», 726 тяжёлых боевых машин и 5080 легких бронемашин различных типов. Около 2500 бронированных грузовиков, 72 единицы инженерной техники, 48 гаубиц М777, а также 81-мм и 60-ммтминомёты, 30 ПЗРК, 92 боевых вертолёта различных типов и 27 десантных катеров. Кроме того, австралийская Армия имеет солидный запас дронов. Стрелковое вооружение у неё довольно разнообразное, здесь есть американские, немецкие, бельгийские и английские штурмовые винтовки. Солидный набор снайперских винтовок производства тех же стран. Единые пулемёты натовских образцов, пистолеты немецкие, помповые ружья американские, подствольные гранатомёты, противотанковые средства в основном носимые (МЛОУ, Джавелин и прочее). Королевские ВВС Австралии включают управление, штаб и 12 авиаполков, службы обеспечения и учебные части и авиационный колледж. На их вооружении состоят: примерно 260 самолётов различного назначения (из них 128 – боевые), а также тяжёлые разведывательные и ударные дроны. На вооружении австралийского королевского флота: 6 ДЭПЛ (планируется построить 8 АПЛ), 3 эсминца, 8 фрегатов, а также корабли боевого обеспечения и снабжения.

Вооружённые силы Новой Зеландии насчитывают 9500 штыков и имеют классический видовой набор: СВ, ВМС и ВВС. Армия этого островного государства численностью до 4500 штыков и оснащена штурмовыми винтовками и пистолетами австрийского и американского производства, переносными и станковыми ПТС (из Италии, Швеции, Франции и США), американскими снайперскими винтовками, едиными и крупнокалиберными станковыми пулемётами, 81-мм миномётами, 105-мм гаубицами и 87,6-мм горными пушками. Есть у них около сотни бронированных машин, десяток багги, различные грузовики, 15 единиц инженерной техники, надувные лодки и дроны. ВМС НЗ имеют в боевом составе два фрегата, 6 патрульных кораблей, десантный корабль и суда обеспечения, и снабжения. На вооружении новозеландских ВВС состоят: 30 самолётов (ни одного истребителя) и 39 вертолётов различного назначения.

Понятно, что Австралия и Новая Зеландия поучаствует в американских авантюрах, как это было и раньше – чем смогут.