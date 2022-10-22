Бой за Суханово войдёт в учебники по тактике

Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2022, 11:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Сводка Минобороны как всегда лаконична, но всё же из неё можно кое-что вычленить. Например, подчёркивается, что противник бросил в прорыв два мотопехотных и один танковый батальоны на узком участке фронта близ села Суханова. Из этого следует, что танки пока списывать со счетов рано, коль скоро их так активно используют войска подготовленные по стандартам НАТО. К тому же совершено очевидно, что пишется новая страница истории военного искусства, поскольку ранее полученный боевой опыт на Украине бесполезен.

Бой за Суханово показал, что российское командование делает выводы и вносит поправки в организацию оборонительных военных действий. Так, при наступлении ВСУ на Балаклейском-Изюмском участке фронта российские войска не смогли создать эффективную оборону, способную удержать натиск противника и не было мобильных резервов для оперативного реагирования на действия врага. В деле под Суханово организация обороны позволила сдержать натиск значительно превосходящего по силам и средствам неприятеля. Более того, при его попытке преодолеть первый и второй наши эшелоны командование ВС ФР ввело в бой танковый резерв, заблаговременное создание которого, применительно к данной боевой обстановке, можно отметить, как новаторство в военной мысли. Далее говорится о неких засадных действиях, что в какой-то мере также звучит, как новинка. Судя по всему, это была заготовка чем-то сродни «огневым мешкам». Конечно, сложно давать чему-либо оценку, не наблюдая за происходящим воочию, но будем довольствоваться той толикой информации, что доходит до нас.

К вышесказанному добавляет немало интересных сведений материал, опубликованный в «ЕАДейли» за авторством Евгения Даманцева. Из его статьи стало известно, что оборону на данном участке заняли подразделения 810-го отдельного полка морской пехоты, 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота и 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их поддерживала артиллерийские подразделения 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», РСЗО «Смерч» и «Град» и 120-мм самоходных установок 2С9 «Нона-С». Разведка целей и корректировка огня орудий и реактивных систем велась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Огонь по вражеской бронетехнике воздуха осуществлялся не только штурмовой пилотируемой авиацией, но и беспилотниками «Орион», которые вооружены самонаводящимися противотанковым реактивными снарядами.

Также российское командование заметно усилило обстрелы не только боевых порядков ВСУ на всю их глубину, как того требуют основополагающие принципы военного искусства. Удары барражирующими боеприпасами, баллистическими и крылатыми ракетами наносятся и по объектам, находящимся в глубоком тылу противника. Причём на тактических и оперативных просторах активно применяются, боеприпасы ОТРК «Искандер-М» барражирующие поражающие средства «Ланцеты» и «Кубы», а на удалении от линии фронта в полторы-две тысячи км огонь ведётся ударными БПЛА «Генрань-2» и крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Для выявления и подавление сил ПВО противника сначала волной летят «Герани», а затем в расчищенное пространство запускают дорогостоящие крылатые ракеты.

Пока сложно предсказывать сроки перехода ВС РФ в наступление, тем боле, что новый главком СВО Суровикин заявил, о намерении держать глухую оборону и перемалывать таким образом украинские войска. Прослеживается тенденция к дистанционным военным действиям с применением средств поражения большого радиуса. Наверное, в этом есть рациональное зерно. Однако, нельзя забывать, что пока на землю не наступит нога солдата, она не будет завоёвана. Рассчитывать на исчерпание мобилизационного ресурса Украины наверно не очень-то стоит. А это значит, что рано или поздно наступать придётся.