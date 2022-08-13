США создают подобие НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, ждём новых войн

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2022, 14:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На острове Суматра идут крупнейшие за последние 13 лет военные учения объединённых сил США, Индонезии и Австралии, Японии и Сингапура. Они проводятся намеренно на фоне растущей морской активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет специализированная на военной теме американская пресса. Намерения США создать в ИТР подобия НАТО, под предлогом защиты стабильности, может привести только к новым войнам.

В общей сложности в маневрах Super Garuda Shield задействованы более 5000 военнослужащих из США, Индонезии, Австралии, Японии и Сингапура. Пекин с озабоченностью взирает на это явление. Китайские государственные СМИ обвинили США в создании Индо-Тихоокеанского альянса, подобного НАТО, чтобы ограничить растущее военное и дипломатическое влияние КНР в регионе.

Великобритания, Канада, Франция, Индия, Малайзия, Южная Корея, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор также направили наблюдателей на учения, которые начались в начале этого месяца.

Командующий войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон К. Акилино заявил, что столь представительное участие в маневрах — это демонстрации силы и решимости США и союзников в противодействии Китаю.

«Мы продолжим помогать создавать «свободный и открытый» Индо-Тихоокеанский регион и будем готовы реагировать на любые непредвиденные обстоятельства», — сказал Акилино. То есть, США не намерены всё пускать на самотёк и будут додавливать Поднебесную всеми возможными способами.

У Индонезии и Китая в целом положительные отношения, но Джакарта выразила обеспокоенность по поводу того, что она считает вторжением Китая в свою исключительную экономическую зону в Южно-Китайском море.

Несмотря на свою официальную позицию государства, не претендующего на оспариваемое Южно-Китайское море, Индонезия была «втянута» в территориальный спор с 2010 года после того, как Китай потребовал часть исключительной экономической зоны Индонезии в северном районе островов Натуна, сказал Конни. Раакундини Бакри, аналитик по безопасности в Университете Индонезии.

Граница исключительной экономической зоны пересекается с объявленной Пекином в одностороннем порядке «девятипунктирной линией», разграничивающей его претензии в Южно-Китайском море и севернее. Но, как быть с тем фактом, что сама НАТО уже не по карману Америке, и на это указывают многие западные эксперты. Для ввязывания в столь же затратный проект Америке придётся увеличивать военные расходы, то есть ей придётся вновь включить «печатный станок» (не в прямом смысле, поскольку для ввода в оборот безналичных денег это не потребуется). Короче новый вал финансов надо будет как-то сделать ликвидным, а для этого США уже наработали свою стратегию, она проста – Штатам понадобятся новые войны или по крайней мере - военные конфликты. Поэтому от создания нового подобия НАТО в ИТР укрепления стабильности ожидать не приходится. Такой шаг Вашингтона грозит региону и всей планете новыми потрясениями.