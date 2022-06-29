НАТО на пути к Третьей мировой, саммит альянса открыл ящик Пандоры

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29 июня 2022, 11:06 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

28 июня 2022 г. в Мадриде начал работу 36-й саммит НАТО. Он приурочен к 40-летию вступления Испании в состав Североатлантического альянса. Ожидается, что в конце саммита главы 30 государств примут новую стратегическую концепцию, которая определит главные цели организации на следующее десятилетие, а также курс по отношению к России и Китаю. По требованию президента США Байдена приоритетное значение получит рассмотрение ситуации на Украине. Отдельное место в повестке дня занимает вопрос о вступлении в члены НАТО Финляндии и Швеции. Кроме того, руководители стран альянса обсудят балканскую проблему, а также борьбу с терроризмом и возрастающие угрозы на Южном фланге, включая поддержание стабильности в Африке.

29 и 30 июня состоится встреча лидеров стран альянса и ключевых партнеров. С этой целью в Мадрид прибыли премьер Японии Фумио Кисида и представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них руководители Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Президент Украины Зеленский участвует в саммите в качестве приглашенного лица и выступит перед лидерами стран НАТО в формате видеоконференции.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «Мадридский саммит будет иметь чрезвычайно важное значение». В новой стратегической концепции впервые с 1967 г. «Россия названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности».

Согласно позиции Вашингтона, озвученной одним из представителей Белого дома, НАТО будет «защищать каждый дюйм своей территории». Одновременно блок намерен продолжить расширение на Восток за счет принятия в альянс Финляндии и Швеции, все ближе и ближе приближаясь к северо-западным границам России. По итогам работы саммита планируется значительное увеличение группировки альянса в Польше и Прибалтике. Во всех странах находящихся на восточных рубежах НАТО численность сил блока будет доведена до 3000-5000 человек или «до уровня бригады». Германия направит в Литву 1000 военнослужащих. Еще 3500 будут находиться на территории ФРГ. Великобритания выделяет 1700 солдат и офицеров для переброски в Эстонию. Канада направит в Латвию 700 военнослужащих. Все они, скорее всего, будут размещаться на постоянной, а не на ротационной основе.

Новая стратегия НАТО предусматривает, что Китай, как и Россия, становится угрозой. Альянс будет противодействовать «агрессивному поведению» Китая не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в других частях мира. Это означает, что новая стратегия блока меняет его предназначение. С зоны Атлантического океана сфера влияния НАТО теперь распространяется на весь Земной шар.

Особое внимание в новой стратегии обращается на транснациональные угрозы, угрозы в климатической и космической сферах, а также в области кибербезопасности.

До последнего момента сохранялась интрига в вопросе приема в состав Североатлантического альянса Финляндии и Швеции. Согласно основополагающим документам НАТО, все решения членами блока должны приниматься консенсусом, то есть единогласно. Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией. Обе Скандинавские страны были готовы пойти на ряд второстепенных уступок, но по принципиальным вопросам на компромисс с Анкарой идти не соглашались. Однако под давлением США стороны нашли взаимоприемлемый вариант, который устраивает всех. В результате Эрдоган согласился подписать Меморандум о взаимопонимании. Более того, Турция, Финляндия и Швеция заключили трехстороннее соглашение по безопасности, которое снимает все спорные вопросы для приема двух Скандинавских государств в состав организации.

Позицию Анкары первоначально поддерживал Будапешт, который ранее одобрил операцию Турции против курдов. Но после достижения трехсторонних договоренностей между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом Венгрия не будет возражать против приема Скандинавских стран в состав блока.

Особое мнение по вопросу вступления Финляндии и Швеции в состав альянса высказывала Хорватия. Президент Миланович заявил, что «как президент государства, представляющего Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на приглашение».

Миланович объяснил свою позицию следующим образом: «Пока американцы, англичане и немцы не заставят (боснийские власти) в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, парламент Хорватии не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО». Но экономика Хорватии настолько слаба, что в условиях начавшегося энергетического и экономического кризиса вряд ли президент Миланович воспользуется своим правом вето.

Повестка саммита и искусственно созданные утечки из заранее согласованных итоговых документов говорят о значительном росте милитаристских настроений в руководстве НАТО. Для благозвучия милитаризация названа «крупнейшей трансформацией коллективной обороны альянса» со времен окончания «холодной войны». На деле новая стратегия уже находит свое выражение в готовности блока значительно поднять планку военных расходов.

Так, США планируют в 2023 г. увеличить свой военный бюджет до 770 млрд. долл. В свою очередь Германия создала специальный фонд в 100 млрд. евро для превращения бундесвера в крупнейшую и самую сильную армию Европы. По сути, принятое решение означает, что Бонн начинает строительство Четвертого рейха. Президент Франции Макрон заявил о переходе страны к военной экономике. Этот процесс будет сопровождаться ростом милитаризации общества, увеличением производства оружия и боевой техники. Не отстает от наиболее влиятельных стран альянса и Польша. Варшава планирует приобрести в США до 500 РСЗО типа Himars, 32 истребителя F-35, 250 танков М1А2 Abrams последней версии SEPv3, а также 8 ЗРК Patriot с ракетами PAC-2 и PAC-3. Предполагается увеличить численность польской армии со 150 тыс. человек до 400 тысяч.

Серьезные изменения коснуться сил быстрого реагирования Североатлантического альянса. Они подчиняются главнокомандующему ОВС НАТО в Европе и состоят из наиболее боеготовых сухопутных, воздушных, морских и специальных подразделений способных к быстрому развертыванию. Если до начала специальной военной операции Российской армии на Украине силы быстрого реагирования НАТО насчитывали 4,5 тысячи военнослужащих, то в настоящее время их численность уже доведена до 40 тысяч человек. Совсем скоро силы быстрого реагирования альянса превысят более 300 тыс. военнослужащих. Все они будут базироваться на восточном фланге НАТО.

Особое место в Мадриде занимает дискуссия по Украинскому вопросу. До саммита внутри альянса существовали две группировки стран. Первая из них выступала за скорейшие мирные переговоры с Москвой. Она призывала Киевский режим пойти на территориальные уступки с целью подписать мирное соглашение для последующей нормализации отношений Запада и России. В эту группировку входили Франция, Германии, Италия и Венгрия. Вторая группировка придерживается курса «за войну до победного конца». Она включает в себя США, Великобританию, Польшу и страны Прибалтики. Ситуация серьезного раскола в НАТО существовала до 28 июня этого года, пока в этот день положение резко не изменилось. После устроенной Киевом провокации с обстрелом торгового центра в Кременчуге победила «партия войны». Ведущие члены альянса договорились совместно помогать Киевскому режиму, предоставлять военную и финансовую помощь, а также поставлять все необходимое пока Украина ведет войну против России. Страны блока также решили не оказывать на Киев давления с целью проведения мирных переговоров с Москвой. Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нацелил участников саммита на долгое противостояние и конфронтацию с Россией.

Готовность НАТО продолжать войну до последнего украинца получила на Мадридском саммите юридическое оформление. Это означает не только возврат к временам «холодной войны», но и неприкрытую попытку блока вернуться к временам «дипломатии канонерок», когда США решали все политические и дипломатические вопросы с позиции силы. К каким опасным последствиям это всегда приводило хорошо известно.