Конашенков: высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вер

Аргументы Недели → Армия 13+

9 мая 2022, 13:34

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом и других событиях СВО сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе городка Попасная: два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», в районе Лисичанска - 18 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

В районе населенного пункта Арциз, Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты. Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники.

Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое, Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки, Харьковской области.

В небе над островом Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар-ТБ2».