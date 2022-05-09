ВСУ практически беспрепятственно перебрасывают на фронт по железной дороге пополнение, вооружения, боеприпасы и прочие грузы

Аргументы Недели → Армия 13+

9 мая 2022, 13:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Харьков из Польши прибыл железнодорожный состав с военным грузом. Этот поезд, состоящий из 40 вагонов, привёз на фронт 500 тонн военной помощи. Ранее сообщалось о доставке сюда же вооружений и боеприпасов. Российские военные эксперты недоумевают. На вопрос, - почему до сих пор функционирует украинская железная дорога, по которой на передовую поставляются пополнение, вооружения, боеприпасы и прочие грузы, необходимые для снабжения украинской армии. Несмотря на то, что российская боевая авиация завоевала господство в небо, командование ВС РФ не использует это преимущество. Мосты через Днепр до сих пор не тронуты. Смысла их сохранять нет никакого, поскольку украинские военные при отступлении всё равно их уничтожат.

Кроме того, очевидцы сообщают о прибытии в Константиновку, что находится к югу от Лимана большой автомобильной колонны с пополнением. Похоже, что ВСУ практически беспрепятственно проводят ротацию своих войск, занимающих позиции в Северодонецком и Лисичанском укрепрайонах. По данным, полученным из местных источников на этот раз, прибыло до 1500 свежих войск из западных районов Украины. Блогеры указывают, что полонение прибывает в Днепропетровск по железной дороге, затем доставляется на передовую автомобильным транспортом, следующих в составе больших колонн. Спрашивается, - чем заняты воздушная разведка и армейская авиация ВС РФ. Почему эта колонна не была уничтожена на марше? А она передвигалась за пределами населённых пунктов.

Ранее от очевидцев поступало сообщение о переброске командованием ВСУ тяжёлой артиллерии под Краматорск.