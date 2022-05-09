Памятка для забывшего историю Запада и его украинских рабов

Аргументы Недели → Армия 13+

9 мая 2022, 11:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Во Второй Мировой войне в борьбе против гитлеровских войск Европа сопротивлялась не долго. Дания продержалась 6 часов; Люксембург – 1 день; Голландия – 5 дней; Югославия – 11 дней; Бельгия – 18 дней; Греция – 24 дня; Польша – 27 дней; Франция – 1 месяц и 12 дней; Норвегия – 2 месяца и 1 день. Теперь они все фактически воюют против России, спасшей Европу от нацизма. Мало того, вся эта свора заливается пакостным лаем, всячески очерняя нашу страну и её исторические заслуги.

Напоминаем всем западным политиканам с короткой памятью. Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. И не был взят немцами. Советский Союз сражался с нацистской Германией около четырех лет (1418 дней) и завершил войну в Берлине. В результате Германия капитулировала. Теперь Европа и Новый свет ополчились против России. Но, как сказал Генералиссимус всех войск Российских, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский Александр Васильевич: «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб». Это изречение в европейских столицах должны повторять, как мантру. Александр Суворов на ветер слов не бросал, не даром за всю военную карьеру у него не было ни одного поражения или ничейного результата в руководимых им битвах. Такими достижениями не могут похвастаться другие великие полководцы, включая Наполеона, Сципиона Африканского и Ганнибала. Наши армия, авиация и флот является достойным наследниками великих военных побед русского оружия на суше, на море и в небе.