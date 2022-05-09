В фронтовых сводках опять звучат позитивные ноты

Аргументы Недели → Армия 13+

9 мая 2022, 10:56

Фото: Соцсети

ВСУ готовят контрудар в Запорожье, продолжаются воздушные бои в небе над островом Змеиный. ВС РФ подтягивают сильную группировку комплексов ПВО в Херсонскую область. Из Лисичанска ушла бригада ВСУ. В Мариуполе идёт штурм «Азовстали».

На херсонском участке фронта, в Великой Коренихе уничтожена РЛС ВСУ, а в Николаеве — ЗРК «Оса-АКМ». Нанесены удары по Вознесенску. В украинском оперативном командовании (ОК) «Юг» заявили, что по Одессе были нанесены удары по ключевым военным объектам. Также «Прилетело» по площади Победы, близлежащим социальным и торговым объектам.

Украинские источники сообщили о передвижении большого количества зенитных ракетных систем из Крыма в Херсонскую область. Накануне в районе острова Змеиный ВС РФ сбили два фронтовых бомбардировщика Су-24 и один ударно-транспортный вертолёт Ми-24, а также Bayraktar TB2. Сражение за остров, похоже, продолжится. Украинские источники сообщают о готовности к битве за остров вооружённых 6 надводных кораблей и двух подводных лодок ЧФ ВМФ РФ.

Под Одессой уничтожен позиционный район ПВО и гостиница, где находились иностранные наемники. В Мариуполе бойцы полка «Азов» (запрещён в России) нарушили режим тишины и возобновили боевые действия. Милиция ДНР и российские военные пошли на приступ Азовстали.

Поступает информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению в Запорожье. В Соледаре уничтожен ж/д состав с иностранным оружием и военной техникой. Наконец-то наша авиация стала. работать по воинским эшелонам противника. Милиция ЛНР и российские войска ведут бои за Лисичанск, освобождён его пригород н/п Нижнее. Стало известно об отходе одной из бригад ВСУК из Лисичанска. НА подходах к Барвенково идёт тяжёлый бой, работают пехота, артиллеристы и ПВОшники. Зенитчики слили украинский штурмовик Су-25 над Погоновкой, это примерно в 7 км на юг от Барвенково.