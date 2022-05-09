Вашингтон намерен приступить к новой гонке ядерных вооружений и добивается возможности разместить свои базы в Центральной Азии

Аргументы Недели → Армия 13+

9 мая 2022, 11:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

США начинают раскручивать новый этап гонки ядерных вооружений. Польша намерена вторгнуться на территорию Украины, а НАТО продолжит продвижение на Восток. Южная Корея присоединилась к Центру киберзащиты НАТО. США навязывают свою дружбу Таджикистану и Пакистану.



Неделя выдалась непростой. Глава Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал, в среду предупредил Конгресс, что Вашингтон сталкивается с повышенным риском ядерного конфликта, когда речь идет о России и Китае.



«Сейчас мы сталкиваемся с динамикой сдерживания кризиса, с которой мы сталкивались всего несколько раз в истории нашей страны», — заявил адмирал Чарльз Ричард перед группой контроля стратегических сил Сената.



«Война на Украине и ядерная траектория Китая — их стратегический прорыв — демонстрируют, что у нас есть пробел в сдерживании и гарантиях, основанный на угрозе ограниченного применения ядерного оружия», - добавил Ричард. Далее он отметил, что Китай «внимательно следит за войной на Украине и, вероятно, в будущем будет использовать ядерное принуждение в своих интересах».



Пекин намерен добиться нужного уровня военного потенциала для воссоединения с Тайванем к 2027 году, если не раньше. Ричард сказал, что Китай удвоил свой ядерный арсенал за два года. В КНР построено 360 твердотопливных шахт межконтинентальных баллистических ракет. Китай также добился значительных успехов в развитии ядерной ракетной программы воздушного и подводного базирования. В Вашингтоне признают заметное отставание в модернизации американской ядерной триады. Звучат призывы к её ускорению. Похоже, начинается новая гонка ядерных вооружений на планете. Чем это всё закончиться - прогнозировать сложно.



Недавно польский президент Анджей Дуда громогласно заявил: «Между Польшей и Украиной не будет границы. Этой границы фактически не будет». По сути, это означает что эта страна, член альянса, намерена осуществить вторжение на территорию Украины якобы для оказания оной военной помощи. Впрочем, эта возможная интервенция НАТО уже является продолжением всего, что альянс делает на протяжении последних 20-25 лет. Он спокойно нарушает все возможные красные линии, являющиеся условием безопасности России. Ранее было продвижение НАТО на Восток. К слову, оно до сих пор не остановлено. На очереди Швеция и Финляндия, затем, вероятно наступит черёд Грузии, Украины (точнее - того, что от неё останется) и, чем чёрт не шутит - Молдавии. Возможно, следующими кандидатами на вступление в НАТО станут Азербайджан и одна (может больше) из Среднеазиатских стран.



Не только Запад становится угрозой для РФ, но и восточные соседи. Южная Корея стала первой азиатской страной, присоединившейся к Центру киберзащиты НАТО. Теперь угрозой для наших восточных рубежей является не только Япония. Сеул приступит к работе в этой структуре немедленно. Впрочем, у него есть в этой сфере серьёзный задел. Он присоединился к CCD COE еще в 2019 году. А с 2020 -го уже два раза подряд участвовал в крупнейших в мире киберучениях «Locked Shields» под эгидой этого самого Центра НАТО.



И в качестве вишенки на торте стоит упомянуть об обстреле приграничной территории Таджикистана из афганских пределов. Всего исламисты сделали 7 пусков ракет, ни одна не достигла цели. Но, важен сам факт агрессии. Ответным огнём таджикские пограничники уничтожили машину террористов. Афганская сторона свалила всё на боевиков из Исламского государства (запрещено в России). Однако, нападавшие пользовались арсеналом, оставшимся после бегства американских военных на территории Афганистана. И это говорит о многом. К тому же, как раз накануне США решили оказать военную помощь Таджикистану. И акция террористов выглядела, как рычаг, способный убедить Душанбе, что есть нужда именно в американской военной помощи. Чуть ранее США умудрились сместить с поста премьер-министра Пакистана своего противника Имран Хана. Вашингтон настойчиво ищет места для расположения своих военных баз в Центральной Азии.



