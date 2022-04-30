Российские военные доставили 60 тонн гуманитарной помощи в Изюм

Российские военные доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что в сопровождении военной полиции ВС РФ, на грузовых автомобилях было доставлено 60 тонн гумпомощи в город Изюм Харьковской области.
Также в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления повреждённой ВСУ гражданской архитектуры, Вознесенского собора, жилых домов. Помимо этого было отправлено продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярия.