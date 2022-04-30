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Российские военные доставили 60 тонн гуманитарной помощи в Изюм

, 10:08 Источник: РИА Новости

Российские военные доставили 60 тонн гуманитарной помощи в Изюм
EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Российские военные доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в сопровождении военной полиции ВС РФ, на грузовых автомобилях было доставлено 60 тонн гумпомощи в город Изюм Харьковской области.

Также в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления повреждённой ВСУ гражданской архитектуры, Вознесенского собора, жилых домов. Помимо этого было отправлено продовольствие, предметы первой необходимости и  канцелярия.

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