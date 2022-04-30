Украинская сторона обстреляла три населенных пункта в ДНР

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30 апреля 2022, 09:35 Источник: радио Sputnik

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщает радио Sputnik со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская сторона обстреляла три населённых пункта в ДНР: Широкую Балку, посёлок Шахты Гагарина, Железную Балку. В ходе обстрела использовались крупнокалиберные пулеметы, пять мин 122-миллиметрового калибра, семь гранат из СПГ.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют мирное население в качестве живого щита, а также оборону с опорой на населенные пункты.