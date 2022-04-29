ВСУ подготовили очень изощрённую оборону в городах Донбасса, чтобы нанести максимальные потери противнику

Аргументы Недели → Армия 13+

29 апреля 2022, 20:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Построение обороны с опорой на населённые пункты стало визитной карточкой ВСУ. Этому способствую рамки специальной операции, в которых вынуждены действовать российские войска и ополчение республик Донбасса. Очевидцы описывают с какой изощрённостью украинские военные организуют свою оборону.

Использование местных жителей в качестве живого щита для ВСУ и укронацистов уже стало правилом ведения боя. О том как готовятся опорные пункты в многоэтажных кварталах уже было сказано не раз. Сейчас речь идёт об организации обороны ВСУ в частных секторах.

Здесь позиции готовятся с учётом плотности застройки и плохого обзора. на перекрёстках устанавливаются железобетонные ДЗОТы, в самих постройках и на участках подготавливаться огневые позиции и ходы сообщения. Укрытия для пережидания артиллерийских и авиационных налётов обустраиваются с учётом естественных складок местности.

В глубокоэшелонированной полосе обороны готовятся «огневые мешки», к которым заранее прорубаются в заборах и постройка удобные для противника подходы, которые выходят на небольшой пятачок открытого пространства, а по периметру этого оборудованы пулемётные гнёзда для ведения перекрёстного и кинжального огня и огневые позиции стрелков. Попав в такой мешок, противник оказывается под плотным обстрелом автоматчиков и пулемётчиков, без всякого шанса на выживание. Чтобы убедить противника идти строго в ловушку, участки территории частного сектора минируются и создаются другие дополнительные препятствия.

Чтобы не попасть в такие смертельные ловушки необходимо тщательно проводить разведку противника и местности, а также нашим подразделениям понадобятся современные средства разведки: БПЛА-квадрокоптеры с видеоаппаратурой и тепловизорами. В таких условиях наступать без брони — значит нести тяжёлые потери, то есть - без танков и другой бронетехники не обойтись. При плохом обзоре украинцам будет сложно использовать противотанковые средства. Выстрел из РПГ «встаёт на боевой взвод» через 50 м полёта, а хвалёный «Джавелин» через 150м. Кроме того, не лишними будут и старые средства, такие, как батальонные(82-мм) и ротные(61-мм) миномёты.