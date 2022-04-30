По всей линии фронта СВО идут бои местного значения, успех обозначился в районах Попасной и Великой Новосёлки

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30 апреля 2022, 00:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На правом фланге боевых порядков российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО), на подступах к Харькову и местами на его окраинах продолжаются тяжёлые бои. Российская артиллерия ведёт плотный огонь по позициям украинских войск и по местам развёртывания артиллерийских систем и скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также российские войска ведут бои за Чугуев и н/п Печенеги, где была обнаружена и уничтожена РЛС ВСУ.

Южнее Балаклеи подразделение НГУ пыталось провести атаку во фланг и тыл изюмской группировки ВС ФР, но было рассеяно огнём артиллерии и штурмовой авиации, а затем добито росгвардейцами. На правом фланге донбасской дуги на участке от Великой Камышевахи до Попасной идут тяжёлые бои. Войска ВС РФ теснят противника на Славянской и Барвенковском направлениях. Милиция ЛНР выдавливает украинские подразделения из Рубежного, Тошковки и Попасной. В центре Донбасской дуги идут ожесточённые бои севернее Авдеевки, в районе Песок, Красногорки и Марьинки. На левом фланге Донбасской дуги войска ВС РФ взламывают оборону противника на участке фронта между Гуляйполем и Великой Новосёлкой.

Предполагается, что вскоре начнётся штурм Гуляйполя. По всей линии большой Донбасской дуги гремит канонада и работает армейская авиация.

На левом фланге боевых порядков войск ВС РФ, задействованных в СВО местами боевые действия принесены на территорию Николаевской области, российские войска сейчас находятся в 12 км от Николаева. Есть некоторые подвижки в криворожском направлении.

Минобороны сообщило, что ВС РФ обстреляли высокоточными ракетами воздушного базирования 38 военных объектов Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное поле, радиолокационная станция в районе Печенеги. Фронтовая и армейская авиация ВКС России атаковала 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье. Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины.

Уничтожены: в районе н/п Адамовка - пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева.

Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.