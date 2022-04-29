Американские наёмники обошлись Киеву в 11 миллионов долларов, при практически нулевом эффекте

Аргументы Недели → Армия 13+

29 апреля 2022, 20:06

Фото: Соцсети

За последние два месяца США потратили на содержание американских наёмников из частных военных компаний воюющих на Украине 11 млн. долл. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на анализ финансовых данных, проведённый совместно с российскими военными экспертами. Анализ основан на мнениях независимых исследователей, заявлениях властей Украины и объявлениях на ресурсах по набору военных для работы на Украине.

На украинской территории, по версии RT могут находиться около 300 наёмников из четырёх американских ЧВК. Один день службы таких бойцов обходится приблизительно в 180 тыс. долл., уместность этих затрат сомнительна, поскольку боевая эффективность американских «диких гусей» крайне низка. К тому же мотивация иностранных наёмников падает из-за того, что их используют «как пушечное мясо», отмечают эксперты. Бойцы американских ЧВК попросту не готовы к таким боевым действиям, с которыми они столкнулись на Украине, здесь не те сафари, как это было в Афганистане, Ираке и в Африке, где у противника не было ни авиации, ни ракет, ни артиллерии. Здесь наёмникам из американских ЧВК не очень хочется покидать бетонированные убежища и подставлять свою голову под снаряды и пули. Их позёрства хватает только на коллективную фотографию, где-нибудь в Польше пред заброской на Украину.