Лондон поставит Киеву высокоточные ракеты воздушного базирования, но, как их использовать - пока не ясно

Аргументы Недели → Армия 13+

27 апреля 2022, 01:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты класса «воздух-поверхность» Brimstone. Об этом сообщает новостное агентство РИА-Новости.

В частности, Хиппи заявил: «Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель». Правда он не объяснил, как ВВС ВСУ будут использовать эти ракеты, поскольку самолёты советского производства, которыми может обладать Киев, не адаптированы под них. Если Британия направил свои боевые самолёты, адаптированные к этому комплексу, со своими пилотами, это уже будет означать, что она вступит в войну на стороне Украины. У такого действия могут быть самые тяжёлые последствия, вплоть до ядерного конфликта. Впрочем, турецкие операторы БПЛА «Байрактар» уже воюют на стороне Украины и - ничего.



Хиппи пояснил, что Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей. Но, Лондон смог предложить только Brimstone. В связи с этим, вспоминается кадр из одного известного комедийного фильма, в котором прозвучала фраза: «Ну, нет, они попросту издеваются».