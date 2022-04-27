У президента Байдена заканчиваются ресурсы продолжения для военной помощи Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

27 апреля 2022, 01:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

У президента Джо Байдена почти закончились средства для продолжения отправки столь востребованной военной помощи Украине, а проволочки в Конгрессе угрожают затормозить быстрое принятие законопроекта о дополнительной помощи. Об этом пишет американское издание Defense News, ссылаясь на слова чиновника из Управления руководства и бюджета Белого дома.

У Байдена осталось всего около 250 мл долларов из ранее выделенных 3,5 млрд, которые прошли одобрение Конгресса. Военная техника Украине в соответствии с ними поставлялась из запасов Пентагона. Тем временем Минобороны продолжает вести подсчёт точной сумму в долларах, которая может понадобиться для продолжения быстрой помощи Украине. Кстати, запрос на увеличение поставок вооружений и техники вновь и вновь поступает из Киева.

В прошлом месяце Вашингтон завершил разработку законопроекта о расходах на 2022 финансовый год в размере 1,5 триллиона долларов, который предусматривает новую помощь Киеву в размере 13,6 млрд долларов. Деньги в основном предназначались для восстановления запасов вооружения и техники.

Тем временем Палата представителей планирует в конце этой недели проголосовать за законопроект, который может помочь в поставке Украине дополнительной военной техники. Восстановленный в США закон о ленд-лизе времен Второй мировой войны похоже не работает в том виде как это было 81 год назад.

Как долго будет длиться задержка в поставках вооружений Украине сказать сложно. Возможно её не допустят вообще. Кроме того, Вашингтон может надавить на своих европейских партнёров, чтобы те увеличили военную помощь Украине, пока Белый дом и Конгресс будут согласовывать новый закон о предоставлении оружия Киеву.

Для Киева сейчас идёт гонка со временем, поэтому любая задержка в наступлении российских войск важна в деле формирования, вооружения и подготовки новых оперативных резервов. Каждая проволочка приближает киевские власти к финальному краху. Это, бесспорно, осознают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне. К тому же российское командование наконец то приняло решение - уничтожать железнодорожную инфраструктуру Украины. Этот процесс идёт по нарастающей. На очереди окончательное истребление украинских воздушных транспортных линий. Затем, наступит очередь всех мостов и автомагистралей. Когда транспортная система Незалежной будет полностью парализована, все потуги Запада поддержать Киев путём накачивания арсеналов ВСУ оружием рассыплются прахом. Склады в Польше будут завалены военными грузами, а войсковые формирования Украины на фронте останутся без техники ГСМ, оружия и боеприпасов. За этим последует полный развал фронта.