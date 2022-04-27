Румыния готовится атаковать ПМР с «молдавской маской на лице»

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27 апреля 2022, 00:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Подготовка Румынии и Молдавии в военным действиям против Приднестровья уже является тайной Полишинеля. Основной ударной силой, по поступающим данным, будут именно румынские войска, переодетые в молдавскую военную униформу.

«Есть сведения о подготовке целых воинских частей на территории собственно Румынии и уже переодетых в молдавскую военную форму. Также имеется информация о концентрации на границе с Приднестровьем украинских частей и подразделений», - сообщил в своём телеграмм-канале Игорь Стрелков.

По его мнению, Украина также заинтересована в этой военной авантюре. Киев надеется получить доступ к военным складам в Колбасной, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов и взрывчатых веществ.

На данный момент в Приднестровской молдавской республике (ПМР) находится 335 российских миротворцев, и порядка 2500 штыков в составе 83-м и 113-м отдельных гвардейских мотострелковых батальонов и в 540-м батальоне управления и охраны.

Общая численность ВС ПМР составляет от 7,5 тыс. до 15 тыс. штыков. ВС ПМР - 4 мотострелковые бригады, расположенные в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница, из них одна гвардейская (дислоцируемая в городе Тирасполь). Четыре батальона специального назначения. Мобилизационный резерв республики достигает 80 тысяч человек.

На вооружении армии ПМР стрелковое оружие(АК-74, РПК-74, ПК, СВД и т.д.), танки Т-72, Т-64Б и Т-55, которых всего около 70, но исправных из них не более 18. Артиллерийский парк насчитывает: порядка 30 гаубиц-пушек, 40 систем БМ-21 «Град», минометы различных калибров, ЗСУ «Шилка» и САУ. В арсенале ВС ПМР - ПЗРК («Стрела», «Игла», «Дуга»), гранатометы РПГ (7, 18, 22, 26, 27) и СПГ-9, ПТУРСы: «Фагот», «Малютка» и «Конкурс». Авиация ПМР состоит из нескольких единиц Ми-24, Ми-8 и Ми-2.