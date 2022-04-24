США, Британия и Канада усиленно накачивают Украину тяжёлым вооружением

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24 апреля 2022, 17:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

США и Канада передадут Киеву пять дивизионных комплектов 155-мм гаубиц М-777 и боеприпасы к ним. Американская компания Aerovironment отправит на Украину сто разведывательных беспилотников. Британия компенсирует Польше поставку танков Т-72 советского производства. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на западные источники.



Канада частично разоружит свой 1-ый Королевский полк конной артиллерии и отправит на Украину 155-мм гаубицы М-777 и выстрелы к ней, включая высокоточные снаряды Excalibur. Сколько канадских орудий достанется Незалежной пока не ясно.

Известно, что на вооружении вышеуказанной войсковой части состоит 37 единиц этих гаубиц. Кроме того, Канада поставляет Киеву выстрелы для гранатомётов «Carl Gustaf», бронеавтомобили и видеокамеры для БПЛА. В свою очередь США намерены предать Незалежной 90 орудий М-777, тягачи для их буксировки и 184 тысячи артиллерийских снарядов. Всего на вооружении ВС США сейчас числится около 1000 гаубиц М-777, модернизированных до уровня А2, имеющих цифровые системы управления огнем с GPS ориентированием. Гаубица М-777 имеет дальность стрельбы порядка 25/30 километров. Киев получит ещё одну поставку из США. Компания Aerovironment продаст Украине как минимум сотню разведывательных БПЛА Quantix Recon.

Лондон намерен компенсировать Польше потерю советских танков Т-72, которые направляются на Украину. Взамен Варшава получит 77 танков Challenger 2. Лондон продолжает щедро раздавать своё устаревшее «добро» на право и на лево всем, кто намерен направить вооружение и технику советского производства на Украину. К слову, сейчас в ВС Британии лошадей намного больше, чем танков. Соотношение примерно 600 к 140.

Варшава обладает парком в 384 танков Т-72М/М1, из которых около 257 находятся на хранении. Все эти боевые машины могут оказаться на Украине уже в ближайшее время. Напоминаем, что Чехия взяла на себя обязательство - ремонтировать Т-72 для ВСУ. Эти машины, кроме Польши, могут передать Киеву и другие страны бывшего соцлагеря. Например, Словения готова к такой акции, а взамен она получит немецкую бронетехнику. Таким образом Берлин решил поучаствовать в вооружении Украины.