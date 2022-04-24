Польша и США усиливают военную группировку у границы с Калининградской областью

Аргументы Недели → Армия 13+

24 апреля 2022, 16:36

Фото: Соцсети

Варшава усилено готовится к войне с Россией. Польские Вооружённые силы развернули запасной командный пункт (ЗКП) 16-й механизированной дивизии вблизи от города Ожиш, это примерно в 50 км от границы с Калининградской областью, сообщает новостной портал EADaily.com.

Недавно, там прошло торжественное мероприятие, посвящённое передаче вышеуказанному соединению партии бронированных машин управления на платформе колёсных БМП «Росомаха».

В близи границы с Калининградом Пентагон и польский Генеральный штаб планируют развернуть 15-ю механизированную бригаду 16-й механизированной дивизии и батальонную тактическую группу (БТГ) НАТО (читай - армии США).

Ранее в российских СМИ и блогосфере сообщалось, что польское командование разместила вдоль своих восточных границ значительную часть вооружённых сил: 16-ю механизированную дивизию на гродненском и калининградском направлениях, 12-ю мехдивизию — на волковысском, 11-ю бронекавалерийскую бригаду — на брестском, 18-ю мехдивизию и 6-ю воздушно-десантную бригаду — на львовском. В Польше проводятся мероприятия по рекрутированию молодых людей в армию на добровольной основе.

Ещё недавно общая численность ВС Польши не превышал 180 тыс. персонала, новый порог их численности официально не анонсируется, но он легко может быть доведён до 250 тыс. или даже до 300 тыс.