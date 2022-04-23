Мизинцев: Украина готовит кровавую провокацию против УПЦ Московского патриархата на Пасху

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23 апреля 2022, 21:39

Фото: Соцсети

По имеющейся достоверной информации, в канун Светлого праздника Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата.

Так, епископами украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса президента Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах».

При этом в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (Далее – УПЦ МП) данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП. Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры.

Преднамеренно создаётся ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом.