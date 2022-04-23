США планируют значительно увеличить и ускорить поставки оружия на Украину

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23 апреля 2022, 14:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вашингтон сделал запрос обороной индустрии США о возможности ускорить производство требуемого оружия, для переправки его на Украину. Речь идёт быстрых поставках средств противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, контрбатарейной обороны, беспилотных авиационных систем, приборов защищённой связи и спутниковом интернет-оборудовании. Кроме того, анализируются возможности быстрой доставки всего вышеперечисленного на Украину и отработки методик для быстрого обучения украинских военных пользованию этим вооружением и оборудованием. Об этом сообщает американское специализированное издание Defense news.

Копании производители вооружений должны предварить информацию о возможности поставить требуемые системы конечному потребителю в течение 30 дней или меньше, 31-90 дней, 90-180 дней или более 180 дней. Вашингтон таким образом даёт возможность хорошо заработать своему военно-промышленному комплексу. Ранее сообщалось, что в Польше и на западе Украины уже работают с украинскими новобранцами инструкторы из сил специальных операций США и Великобритании.

Пресс-служба Пентагона представила новый список вооружений, которые вскоре будут доставлены на Украину. Всего будет поставлено Киеву оружия, боеприпасов, оборудования и амуниции с 24 февраля на сумму 3,4 млрд долл., а с января 2021 на сумму 4 млрд долл. Общий портфель военной помощи включает: более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger; Свыше 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin; Более 14 тыс. «иных противотанковых систем»; 9о единиц 155-мм гаубиц; 183 тыс. снарядов; 72 транспортных средства для буксировки этих орудий;

;200 бронетранспортеров М113; 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost; Свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия, более 50 млн патронов; 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок. Кроме того, Киеву будут предоставлены ракетные комплексы с лазерной системой наведения и радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами. В Пентагоне отметили, что вооружение на Украину поставляется фактически беспрепятственно. То есть, российская сторона не создает никаких проблем для этого.

Варшава расширяет свои логистические возможности по приёму и пересылке оружия на Украину. Кроме того, создаётся новая инфраструктура для размещения войск США на территории страны. В польском городе Повидзе продолжается строительство очередного объекта для размещения запасов вооружения и военной техники сухопутных войск США.

Он включает здания, ангары, подземные склады и дорожную инфраструктуру, которые будут эксплуатировать 405-я бригада тылового обеспечения СВ США. Предполагается, что на военном объекте будет размещено около 85 боевых танков, 190 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских орудий и 4 мостоукладчика, а также вспомогательное оборудование. Завершить строительство планируется в конце текущего года. При этом в 2023-2024 годах будут построены дополнительные сооружения.